【明報專訊】ChatGPT初出台時,我的反應像一句古老粤語武打片台詞:「見怪不怪,其怪自敗,松柏不凋,金剛不壞」。但近期看法有了改變,尤其是看了Yuval Harari的新書Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI後。