中資電動車拓亞非拉美 撼西方車企

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、新加坡《商業時報》、《金融時報》、一財全球、日經中文網

近年中國車輛整體出口增長驕人，2022年及2023年整體車輛出口量按年增長均逾五成；去年增幅回落，仍有近兩成增長，出口量達585.9萬輛。單計乘用車，其增長走勢相若，2022年及2023年出口量按年分別增長56.7%及63.7%，去年按年增19.7%至495.5萬輛，即去年中國出口車輛有八成為乘用車。據彭博綜合數據，在南非，中國製車輛佔全國車輛銷售近一成，銷量約為2019年的5倍。在土耳其，中資車廠聲稱在去年上半年佔當地市場8%，但2022年才低至不足1%。在智利，中國製車輛近數年佔當地汽車銷售近三分之一。

商業顧問AlixPartners預料，到2030年，中國車廠在海外全球市佔率將由現時的3%升至13%；若計及中國，中國車廠的全球份額將躍升至33%，在非洲和中東則料屆時市佔率達39%。

中國電動車在新興市場格外受歡迎，目前在泰國增長尤其突出。根據標普全球汽車數據，自2022至2024年間，中國在泰國電動車市場份額已由22%急升至71%。

中國品牌在泰國表現卓越，與當地政策不無關係。近年泰國政府削減電動車進口稅，並增加顧客補貼，又向車廠投資給予大量稅收優惠，造就機會讓中資車廠揮軍南下。據泰國工業聯合會數據，2023年泰國電動車銷量按年急增逾6倍至73,568輛，佔乘用車總銷量近9.5%；去年因泰國新車信貸收緊，電動車銷量跌9.3%至66,732輛。

日資關車廠 泰汽車產量挫

數十年前泰國有豐田（日：7203）等一眾日資車廠插旗，建立燃油車基建設施及廠房，但近年日資車廠相繼計劃退出泰國。富士汽車（日：7270）去年停止在泰國產車，鈴木汽車（日：7269）亦計劃今年底關閉泰國廠房。日產（日：7201）在泰國有兩條汽車組裝線，今年將關閉其中一條。隨着日本車廠在泰國退出，令中國電動車在當地更如魚得水。

本有「東南亞底特律」之稱的泰國，就連出口汽車亦被中國搶佔市場。據泰國工業聯合會報告，今年1月泰國汽車業產量按年急跌24.6%，出口銷售額跌21.1%，部分與中國電動車競爭日漸激烈有關。

遠在南美，中資電動車廠以巴西為基地。2015年巴西為電動車及混能車豁免35%進口稅，吸引比亞迪（1211）及長城汽車（2333）均在巴西設立車廠。兩家車廠在巴西的宣傳攻勢凌厲，長城找來巴西一線唱片騎師Alok來賣廣告，比亞迪則用上巴西傳奇人物球王比利來宣傳，用足球場上的比利與汽車道上的比亞迪電動車來比擬。

福特汽車在巴西的車廠本來運作逾百年，最終2021年關閉，去年由比亞迪接手，成為集團的南美基地。比亞迪巴西高級總裁Alexandre Baldy表示，巴西已成集團最大海外市場。長城汽車機構關係主管Ricardo Bastos形容，這是巨大的範式轉移，本來巴西有兩家車廠製造燃油汽車，「它們停止運作，所有人被裁走，現在它們會重開，來製作新科技。」

畢馬威：巴西成中資車輛西化樞紐

畢馬威巴西汽車業合伙主管Ricardo Roa指出，中資車廠找到機會，將巴西變成他們車輛西化的樞紐。他認為，在巴西插旗後，更易將業務拓展至南美諸國，例如阿根廷、智利、哥倫比亞、秘魯等。

同一時間，多個中資電動車廠亦瞄準非洲及中東市場。北汽集團、吉利汽車（0175）旗下極氪（美：ZK）先後宣布進軍埃及，坐鎮非洲與中東之間。合眾新能源汽車旗下電動車品牌哪吒汽車，則在肯亞開設旗艦店，擬未來兩年於20個非洲國家賣車。小鵬汽車 （9868）去年亦在埃及推出SUV「G9」和轎車「P7」，目標市場由歐洲移向非洲及中東。

標普全球汽車分析師涂春認為，中資車廠產品靠高品質及具競爭力的價格，打入全球眾多市場，與韓國、日本品牌以前的策略一樣，但中資車廠還有先進軟體及大量功能的優勢，就連打入大眾市場的車款也有這種優勢。如比亞迪日前推出升級充電技術「兆瓦閃充」，以「充電5分鐘，續航超過400公里」為賣點。野村認為，電動車價格低於燃油車，充電時間又接近燃油車加油時間，比亞迪有望進一步挑戰傳統燃油車市場。

通用汽車伙上汽攻新興市場

有見主流電動車品牌在海外拓展順利，電動車新貴小米（1810）也有意大展拳腳，宣布將旗下電動車出貨量目標推高至35萬輛。小米合伙人兼總裁盧偉冰稱，小米計劃於2027年在海外推售旗下車輛。

中國電動車在全球來勢洶洶，連過百年歷史的傳統全球大廠亦存戒心。福特汽車及通用汽車上月在會議上異口同聲表示，中國電動車在新興市場帶來競爭壓力。福特總裁Jim Farley稱，福特海外營運很好，但中資車廠正拓展海外業務，建立全球供應鏈，新興市場如印度、南美等，正由中國電動車主導市場。

通用汽車則選擇與中資車廠合作，例如與上汽集團（滬：600104）成立合資公司，出口車輛到巴西等新興市場。通用汽車總裁Mary Barra表示，與中資車廠合作，令集團在有華人聚居的市場更具競爭力。

分析：傳統車廠或被廉價產品顛覆

AlixPartners亞洲汽車及工業業務主管Stephen Dyer認為，中國車廠現在處於全球汽車業中心，並為舊日由西方、日本、韓國主導的汽車業設下新標準。他又稱，成熟車廠要設法變得具競爭力與中資車廠比併，否則會將電動車市場拱手相讓予中國品牌，跟1980年代美國車廠在本地小型汽車市場輸給日資車廠差不多。他提醒，傳統車廠若不能有跳脫思維，就隨時被「質素夠用」的廉價產品顛覆。

貿易戰升溫 中資車廠拓海外存變數

戰略與國際研究中心（CSIS）去年發表報告，指出中資企業樂於在拉丁美洲及加勒比海國家拓展業務，主因是中國經濟增長放緩，國內競爭激烈，鼓勵企業外闖，在汽車業尤其明顯。報告補充，對電動車來說，規模經濟及數據對創新及降低價格很重要，令中資車廠有動力在全球爭取新顧客。

然而，隨着貿易戰不斷升溫，中資車廠的海外拓展計劃可能仍有變數。比亞迪本來於2023年宣布擬在墨西哥建廠，但日前《金融時報》引述消息稱，中國相關部門憂慮比亞迪技術或會跨境泄露到美國，故推遲批准墨西哥建廠計劃。報道指出，墨西哥政府敵視中資企業，令比亞迪處境更加艱難，中國政府將優先考慮比亞迪在「一帶一路」沿線國家開展項目。

[企業地球村]