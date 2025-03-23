北京雲迹申特專股上市 阿里聯想騰訊為股東

為針對新科技行業發展，港交所（0388）於2023年3月在主板《上市規則》新增第18C章節，吸引5類特專科技行業來港上市，包括新一代信息技術、先進硬件及軟件、先進材料、新能源及節能環保及新食品及農業技術，推出至今有3家科技公司以18C特專股形式上市，包括晶泰科技（2228）、黑芝麻（2533）及越疆（2432）均於去年上市。上市至今股價表現，以越疆表現最突出，累升約2.7倍，晶泰科技累升21.02%，但黑芝麻「潛水」約16.6%。

去年虧損收窄至約1.84億

北京雲迹持續虧損，去年虧損收窄至約1.84億元（人民幣，下同），收入升約68.6%至2.44億元，但虧損總額升至去年底約15.18億元，暫料財務資源可維持64.2個月運作。該公司曾部署在上海科創板上市，今年3月叫停，合共進行8輪融資共12.02億元。公司集資預期將用於提升人工智能（AI）實力，硬件技術能力，建立研發中心，和用於在未來5年提高在中國境內外商業化能力。其他申請上市新股包括半導體儲器深圳市光波龍電子及物管空間服務商奧聯。

明報記者