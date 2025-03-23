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經濟
香港地產

上然1期特色戶呎價1.6萬新高

【明報專訊】一手市場熾熱，發展商把握旺勢推盤。由萬科香港等發展的大埔馬窩上然，第1期在5日內累沽八成單位，銷情熾熱，發展商日前亦已公布上然第2期首張價單，料新一期快將開售。開售前夕，1期一個連平台特色戶以高價售出，呎價高見1.6萬元，創項目新高。

招標形式沽兩伙連平台特色戶

上然1期昨日以招標形式，沽出兩個連平台特色戶，據成交紀錄冊資料，2座1樓C1室，實用面積524方呎，3房連開放式廚房設計，附設398方呎平台，以845.3萬元售出，實呎16,132元，成交呎價創項目新高。另一宗平台特色戶為2座1樓B1室，實用675方呎，3房1套連工作間及洗手間間隔，連355方呎平台一併出售，成交價928萬元，實呎13,748元。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，因應市場熱烈需求，日前已上載上然2期的售樓說明書及價單第1號，以最大折扣付款辦法、扣除「1家1」優惠及回贈後計算，實用呎價均價約1.15萬元，較第1期價單第5號低4.1%，預計將延續項目銷情，讓向隅客可選購心水單位。

星凱．堤岸本月售13伙 套逾億

新盤餘貨亦獲承接，中洲置業旗下火炭星凱．堤岸昨日售出一伙3房戶，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，單位為2座40樓C室，實用850方呎，成交價1709.7萬元，實呎20,114元。楊氏補充，星凱．堤岸本月暫售出13伙，套現逾1.1億元；項目2021年底開售至今累沽1305伙，佔全盤1335伙近98%，尚餘21伙3房戶及9個特色單位待售。

凱和山沽兩伙1房戶

另由路勁（1098）等發展的屯門掃管笏凱和山，昨日售出兩伙1房戶，套現逾827萬元，其中一個成交單位為第5座10樓 H室，1房單位（以開放式廚房設計），實用396方呎，成交價429.286萬元，實呎10,841元。

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，市場預期逐步減息，供款壓力減低，預計項目可吸納不同類型的買家入市。

綠悠雅苑518萬沽 12年賺54%

二手市場方面，青衣綠悠雅苑最新錄2房戶成交，利嘉閣高級經理曾定杰表示，單位為2座中層B室，實用面積543方呎，兩房間隔望市景，原業主早前以540萬元（未補地價）放售，議價後減價22萬元或約4%、以518萬元（未補地價）易手，實呎9540元。

曾氏稱，買家鍾情屋苑保養簇新，單位間隔合用，並附有露台，屬區內罕有，睇樓後即向業主洽購。原業主2013年以約335.6萬元（未補地價）一手買入，持貨約12年，帳面獲利182.4萬元，物業期內升值約54%。

[香港地產]

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