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經濟

儲局連蝕兩年 停向財政部劃撥盈餘

【明報專訊】美國聯邦儲備局公布2024年度綜合財務報表顯示，錄得營運淨虧損776.06億美元，雖然較2023年度的營運淨虧損1143.86億美元，按年減少32.15%，不過仍然連續兩年錄得虧損。因應當前的息率已然上升，因此聯儲局放棄向美國財政部劃撥盈餘。

虧損收窄至776億美元

聯儲局又指出，在2023年及2024年期間，該局仍有按每周將盈餘劃撥過美國財政部，但是當出現營運成本、派息、保留盈餘大過盈餘時，便停止每周劃撥盈餘到財政部，並將之列為其和美國財政部相關的遞延資產。

根據最新報表，該等遞延資產持續上升，最新已經達到2159.55億美元，按年大增61.98%。按照過往運作，該局要待恢復盈利時，便會持續向財政部劃撥款項。

利息收入低於利息支出

路透社報道，聯儲局再出現虧損，或引起國會議員持續對該局不利的關注，尤其是美國總統特朗普及他的伙伴馬斯克此前對該局的運作提出批判。

此外，最新報表還顯示，聯儲局的總利息收入按年減少157.69億美元，至1587.56億美元；總利息支出則達2267.66億美元，按年減少19.3%，仍然持續出現總利息收入不及總利息支出的情况。

因應市場持續出現壓力及高息影響，該局的公開市場操作帳戶（SOMA）的未實現虧損高達1.06萬億美元，按年上升12.16%。

相關字詞﹕美國聯邦儲備局

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