明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

美匯重上104 終止連跌兩周

【明報專訊】美國聯儲局議息後，美匯指數重上104水平，報104.167，升約0.34%。本周累升約0.4%，結束連續兩周下跌走勢，美元兌日圓轉強，見149.33日圓，比本月10日低位147.07日圓累升1.5%。至於美國兩年期國債收益率報3.953厘，跌0.25厘。聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）認為毋須把縮表幅度放緩，芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）認為在經濟情况更為明朗前，聯儲局應保持觀望。

美聯儲理事：毋須放緩縮表

至於參考美國議息動向FedWatch顯示，預期聯儲局將於5月議息時，維持息口不變的百分比為85.7%，預測減0.25厘的只佔14.3%，而維持息口不變的百分比較一周前上升13.9個百分點。

聯儲局把每月減持國庫債券規模由250億美元降至50億美元，沃勒是唯一對此投反對票的聯邦公開市場委員會委員。他認為，縮表是讓利率正常化的重要措施，而且沒有證據顯示市場需要大量資金。

紐約聯儲行長：目前幣策合適

紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，目前不急於調整利率，因為考慮到利率對經濟的影響，而經濟增長下行及通脹上行風險均非常高，而且勞動力市場穩健，通脹率仍略高於當局所訂2%目標，故認為目前適度限制的貨幣政策合適。古爾斯比亦認為，關稅會否引發持續通脹仍屬不明朗，因為涉及不同國家的反制措施等其他因素。

相關字詞﹕縮表 美元 聯儲局

上 / 下一篇新聞