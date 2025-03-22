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2025年3月22日星期六
睇樓手冊
美團上季經調整多賺1.3倍 符預期 投資自建AI模型 下季部分城市推騎手社保試點
交行去年多賺1％ 勝預期
港股兩日跌千點 比亞迪單日挫7.7%
平保：匯控股份將長期持有
江蘇宏信招股籌1.6億 暫超購1.8倍
蔚來上季蝕71億 樂道銷量遜預期 毛利率增至11.7% 今季交付料升逾36%
富途：過往合規做新股孖展 歡迎新通函
GUM：強積金3月人均賺3300元
港投：伙賽昉推進港RISC-V產業發展
華潤飲料多賺23% 連特別息0.483元
世茂發盈警 料去年虧損擴至最多439億
神華純利跌3% 擬今年資本支出升27%
新債王：美衰退概率最高60% 籲減投資美股 稱將為長期趨勢
特朗普簽令增產關鍵礦物
阿斯利康195億北京建研發中心
「Ken Sir」359萬沽荃德 兩月炒貴兩成 證券界高層6500萬買BELGRAVIA 原業主14年實蝕1775萬
CCL按周跌1.17%半年最多 減息後升幅全蒸發
上然2期首批折實均呎1.2萬 高1期9%
MIAMI QUAY II擬短期開價 開放式戶251呎起
新地奪東涌地 中標價高次標約17%
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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美團上季經調整多賺1.3倍 符預期 投資自建AI模型 下季部分城市推騎手社保試點
交行去年多賺1％ 勝預期
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平保：匯控股份將長期持有
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