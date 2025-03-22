MIAMI QUAY II擬短期開價 開放式戶251呎起

此外，恒地（0012）牽頭的同區天瀧，單日標售兩伙3房戶，套現約6458萬元，單位為6座3樓、6樓A室，同為實用面積1085方呎，成交價分別3184萬及3274萬元，實呎29,346元及30,175元；項目自去年10月以現樓形式推售後累沽60伙，套現約23億元。

另外，恒地同系的九龍城南首，亦以招標形式售出3樓A1室連平台特色戶，實用面積311方呎兩房連平台特色戶，成交價722.8萬元，呎價逾2.3萬元；項目本月開售至今累售245伙，佔全盤約78%，套現約12.7億元。

新地（0016）北角海璇II本月迄今累售5伙，套現約2.6億元，包括最新標售第1座5樓A室特色戶，實用面積1418方呎，4房雙套連工作間、設平台，連車位成交價6806.4萬元，實呎4.8萬元。同系與港鐵（0066）合作發展的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，招標售出特色戶，據成交紀錄冊顯示，第1A座46樓Simplex 1A室，實用面積1072方呎，4房雙套間隔連平台，為項目最大單位，以逾1676萬元成交，實呎約15,634元，買家若提前180日內完成交易，可獲樓價4%回贈等優惠。