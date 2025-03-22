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經濟

香港地產

上然2期首批折實均呎1.2萬 高1期9%

【明報專訊】新界新盤戰持續，萬科香港旗下大埔馬窩上然，第1期自上周六起開售，5日內累沽331伙，佔該盤403伙逾80%後，發展商昨日突擊上載項目2期樓書，同日推出首張價單涉137伙，開放式單位折實入場267.2萬元，整批折實均呎12,018元，較約兩周前、第1期首推折實均呎11,036元，高約9%，料與大廈所處位置及景觀質素不同有關。項目今日起展開收票，料短期再作新一輪銷售。

246呎開放式戶折實267萬入場

上然2期的預計關鍵日期為明年7月，樓花期長約16個月，與第1期相同。萬科香港董事總經理周銘禧表示，新期數由3座大廈組成，其中第1座毗鄰上一期的第2座，而第6及7座為首次登場的Sky Deck，共提供682伙，實用面積介乎246至797方呎，涵蓋開放式至3房間隔，另有53伙特色戶。

是次項目提供多項付款辦法，包括維持100天成交期（總折扣16%），較建築期付款總折扣13%，相差3個百分點。

今期首張價單推出12伙開放式戶、67伙1房戶、38伙兩房戶、20伙3房戶，實用面積246至723方呎，定價由318萬至1179.2萬元，折實價由267.2萬至990.6萬元，折實呎價10,303至13,701元。而今次價單入場單位為1座1樓C6室，實用面積246方呎開放式間隔，折實價267.2萬元、折實呎價10,862元，今批有58伙折實價低於400萬元，佔首推單位約42%。

發展商於上一期銷售中，以1「家」1付款計劃，以及新1「家」1付款計劃作招徠，是次新期數仍適用，凡買家購買第2期的3房戶，可享100萬元折扣加購指定開放式至兩房戶；而第1期在售的4房單位，亦可繼續選用上述兩種付款方法，以160萬元折扣加購新期數指定開放式至兩房戶。

可留意的是，今期繼續以1房及兩房單位為主打，其中1房佔261伙或約38%，並再細分名為「1房Plus」戶型，實用面積由367至369方呎，涉80伙。此戶型集中於6座A2至A6室，以及7座D2至D6室，面積較標準1房單位大（實用面積301至350方呎）。上述單位均向西南，靠近吐露港公路，故單位部分位置裝有減音裝置。

相關字詞﹕大埔馬窩 大埔 萬科香港 上然2期 新盤

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