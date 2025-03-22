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經濟

香港地產

CCL按周跌1.17%半年最多 減息後升幅全蒸發

【明報專訊】樓價走勢反覆，具體反映2月24日至3月2日市况、即《財政預算案》出台當周的中原城市領先指數CCL，最新報134.89點，按周跌1.17%，跌幅為27周、2024年9月初以來約半年最大；可留意的是，CCL連跌兩周共1.87%，最新指數除較去年9月美國首次減息前的135.86點低位，下跌0.71%外，減息後CCL所有升幅已經化為烏有。

學者：待消化餘貨減息後 樓市才回升

事實上，本周CCL屬447周、即逾8年半新低，倒退回2016年8月底時水平；2025年樓價暫時累挫2%，指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌29.5%。

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報135.20點，按周跌1.18%；CCL（中小型單位）報134.39點，按周跌1.15%；上述CCL Mass、CCL（中小型單位），單周跌幅均為27周最大，齊跌兩周，分別累跌1.91%及1.88%。

不過，今明兩天周末預約睇樓量卻不俗，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，新盤市場經歷數周猛烈推盤攻勢後稍作回氣，在未有新一輪焦點盤登場下，不少向隅客轉投二手屋苑。據利嘉閣估算，50個指標屋苑，今明兩天共錄1115組客戶預約睇樓，對比上周末（3月15及16日）錄約1070組，按周升45組或4.2%，升勢持續7周，其中新界21個指標屋苑，今明兩天錄約530組預約睇樓，按周升5%最勁。

中文大學經濟學系副教授莊太量表示，近期發展商積極推盤，3月一手成交暫錄逾2000宗，料全月一手成交達2500宗，為近5個月按月新高，新盤搶客令二手市場仍受壓。莊認為，待一手餘貨進一步被市場消化後，二手市况才穩定下來，以及需待美國聯儲局再減息，整體二手交投市况才可上升。

相關字詞﹕莊太量 CCL(大型單位) CCL(中小型單位) CCL Mass 50個指標屋苑 中原城市領先指數 減息

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