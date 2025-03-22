特朗普簽令增產關鍵礦物

降對中國依賴 或涵煤炭

白宮官員表示，特朗普政府還將與私營部門合作，確保關鍵礦物的美國供應鏈維持穩定和彈性。根據該行政命令，關鍵礦物包括鈾、銅、鉀鹽、黃金，以及由美國國家能源主導委員會認定的任何元素。白宮表示，美國至少有15 種關鍵礦產依賴進口，70%的稀土進口來自中國。這些關鍵礦物用於電池及國防系統，對國家能源及安全尤其重要。在特朗普政府2月初向中國加徵關稅後，中國政府在出口管制清單，加入了鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項的出口管制。

彭博社指出，受出口管制影響，中國2月的鉍出口量大幅下降。中國海關總署的數據顯示，中國2月鉍出口量驟降至458噸，是去年月均水平的五成以下。全球的鉍供應趨於緊張，價格暴漲。根據Fastmarkets追蹤的全球基準價格，自2月4日中國實施出口限制以來，鉍的價格已由每磅6美元，漲至本周的接近35美元，價格上升接近5倍。

根據美國地質勘探局（USGS）的數據，中國生產全球約80%的精煉鉍，而美國自2013年以來未再生產鉍。美國目前約三分之二的鉍進口來自中國。鉍廣泛應用於汽車塗層、製藥、低溫合金等領域。

（綜合報道）

[國際金融]