新債王：美衰退概率最高60% 籲減投資美股 稱將為長期趨勢

岡拉克憂慮到關稅對通脹的潛在影響，認為美國通脹率難以穩定在美聯儲的2%目標。美聯儲本周將美國今年核心個人消費支出（PCE）物價指數的預測，由2.5%上調至2.8%，並將美國今年GDP增長預測，由2.1%大幅下調至1.7%。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，經濟增長停滯和物價上漲並存，即有時稱為滯脹的情况，可能會令美聯儲今年難以透過減息預防經濟放緩。

聯儲線人：滯脹拖累 或難減息

岡拉克稱，當前將面臨新一輪風險，「我認為投資者早就要調整投資組合」。他透露，旗下DoubleLine已將用於擴大槓桿基金倉位的借款規模，降至公司成立16年以來最低水平。截至去年底，DoubleLine管理的資產規模約950億美元。CNBC向基金經理、策略師和分析師進行的調查顯示，美國經濟衰退的概率升至36%，較1月調查的23%概率顯著向上。美國前財長薩默斯更警告，美國衰退的概率接近五五波。

岡拉克指出，特朗普政府的削減開支計劃，可能會拖慢經濟增長。諮詢公司Accenture（美：ACN）周四在第二財季的財報會議表示，美國政府緊縮開支的措施，開始對其收入造成影響。該公司的聯邦服務業務失去了一些政府合約。

美國聯邦政府訂單，佔該公司2024財年全球收入8%。Accenture表示，新訂單批出已經放緩，對銷售和收入產生負面影響。CNBC形容，Accenture是首批受到美國政府效率部（DOGE）衝擊的美國企業巨頭之一。該股今年以來跌約14%。

Nike料關稅累銷售急跌

Nike（美：NKE）亦警告，受到關稅及消費者信心下滑等影響，預計在截至5月底的第四財季，銷售額跌幅將達「百分之15至17的低端」，較分析師預期的11.4%跌幅嚴重。

Nike預計，第四財季毛利率亦將下降4至5個百分點，並指前瞻指引已考慮美國對中國和墨西哥加徵關稅、外匯不利因素，以及種種不確定對消費者信心造成的影響。

根據1月數據，Nike約有24％供應商位於中國。若Nike不提高價格來抵消關稅，又不能將成本全數轉嫁供應商，Nike的毛利率將受到關稅打擊。此外，當消費者信心下降，並削減開支，衣履等非必需品是首先會被削減的支出。Nike早段股價挫9%。

美股近期轉弱之際，日本東證指數昨連續7天攀升，漲至去年7月以來高位。由於日本2月消費者物價指數（CPI）升幅較預期高，支撐了加息預期，推動銀行股上漲，令東證指數距離去年7月所創的2946點歷史高位僅差不到5%。

（綜合報道）

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