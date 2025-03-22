明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

華潤飲料多賺23% 連特別息0.483元

【明報專訊】半新股華潤飲料（2460）公布，2024年度的純利為16.37億元（人民幣，下同），按年增23.12%；每股基本盈利為0.79元；派每股末期息0.307元，另派特別息每股0.176元，即每股共派0.483元。華潤飲料昨收升0.96%，報14.66港元，盤中曾高見14.9港元，成交額1.34億港元。

毛利率升 銷售成本降5%

經營「怡寶」品牌等樽裝水生意的華潤飲料，2024年錄得收入135.21億元，按年增0.05%。集團稱，由於2024年第三季度旺季頻繁降雨，銷售受到階段性影響，公司通過推出新產品、拓展渠道深度和廣度、強化品牌建設、完善供應鏈等多種舉措應對外部挑戰，全年銷量穩步增長，市場地位穩固。

包裝飲用水產品收入佔總收入比例為89.7%，按年跌2.4個百分點，收入為121.24億元，按年跌2.59%；飲料產品的收入佔總收入的比例為10.3%，按年增2.4個百分點，收入為13.97億元，按年增30.81%。

華潤飲料在2024年毛利率為47.3%，按年增2.6個百分點；同時銷售成本亦按年減4.8%至71.24億元，集團指出，毛利率增加及銷售成本下跌，主要是由於自有工廠生產的產品比例增加所致；價值鏈上的延伸及對合作生產伙伴費率的調整；以及原材料如PET及紙箱等的市場價格下降及包裝優化所致。

存貨方面，集團截至2024年底增至5.04億元，主要由於生產備貨。截至2024年底的存貨周轉天數減少1天至22.6天。

相關字詞﹕華潤飲料 怡寶 半新股

上 / 下一篇新聞