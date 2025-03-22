GUM：強積金3月人均賺3300元

按GUM將各MPF資產及基金類別，編制成指數計算其變幅，於股票基金類別之中，香港股票基金（追蹤指數）及香港股票基金，於3月內（3月至3月18日）及年初至今（年初至3月18日）表現較好（見表），兩者月內分別上升8.3%及8%，年初至今亦分別上升24.1%及21.2%。月內GUM強積金綜合指數上升1.2%至258.3點，年初至今則上升5.3%。

港股基金升8% 美股基金跌5.9%

其他股票基金表現方面，大中華股票基金於月內升6.2%，年初至今升15.1%。日本股票基金月內升3.5%，年初至今則升3.3%。另港人投資較多的美國股票基金，則於3月份跌5.9%，年初至今仍跌5.1%，為表現最差的股票基金。環球股票基金月內跌2.6%，年初至今則跌0.3%。

混合資產基金方面，混合資產基金（80%至100%股票）月內升2.5%，年初至今升7.4%。混合資產基金（60%至80%股票）月內升2%，年初至今升6%。混合資產基金（40%至60%股票）月內升1.4%，年初至今升4.7%。混合資產基金（20%至40%股票）月內升0.8%，年初至今升3.4%。

固定收益基金方面，該類基金於3月的表現較為平穩。人民幣債券基金月內升0.6%，年初至今升1.6%。環球債券基金月內持平，年初至今升1.7%。