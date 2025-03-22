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經濟

富途：過往合規做新股孖展 歡迎新通函

【明報專訊】證監會前日就新股認購及融資服務向持牌法團發新通函。過去於新股孖展借貸借出較多資金的富途，其證券董事總經理謝志堅表示，該行於監管方面嚴謹，過往亦於合規框架內做首次公開招股（IPO）認購，以及提供孖展融資服務，表示富途先前提供高槓桿倍數的新股融資服務時，會檢視客戶風險承受能力是否可控。謝表示，富途歡迎證監會新公布的通函，並會遵守有關規定，另他相信業界會根據其通函的詳細內容，向證監會查詢有關的執行細節。

將客戶認購資金存獨立銀行帳戶

證監會新通函提到，經調查後發現有券商，沒有將從客戶收到的認購資金，存放於獨立的銀行帳戶內。謝志堅表示，富途表示過去一直將收到的客戶認購資金，存放於獨立銀行帳戶內，不清楚其他券商做法。

另通函亦提醒券商，遵守FINI指定處理新股認購時，處理身分證明文件其優先次序，處理客戶新股認購申請。謝志堅亦表示，富途本身亦有按其次序處理客戶申請文件，如處理個人申請者時，會先向申請人要求提供香港身分證等，不會貿然要求客戶先提交護照，去處理其新股認購申請。

市傳有人利用重複認購識別機制的漏洞，於不同券商「入飛」抽新股，並製造新股認購反應熱烈、引散户「落疊」，最終被識別為重複申請而失效，並不需要「接貨」。謝志堅表示，其FINI系統已將重複認購的申請攔截，若券商貿然對重複認購的客戶黑名單，不允許該批投資者再認購新股，或令客戶體驗變得更差。

料新股認購熱鬧程度降

證監會指引恢復要求持牌法團於新股融資時，向客戶收取最低預付認購金額10%。

富途證券創辦人兼董事長李華則表示，新通函發出後，從新股孖展認購額，所反映新股認購的「熱鬧程度」或會降低，因為過去涉及高倍數的槓桿認購，令新股的孖展借貸金額動輒已達數千億元。

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