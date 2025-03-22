蔚來上季蝕71億 樂道銷量遜預期 毛利率增至11.7% 今季交付料升逾36%

明報記者 黃志偉

期內，汽車銷售額按年升13.2%至174.76億元（見表），汽車毛利率亦提升1.2個百分點至13.1%，整體毛利率增4.2個百分點至11.7%。展望今年首季，蔚來預計汽車交付量介乎4.1萬至4.3萬輛，按年增加約36.4%至約43.1%。收入總額介乎123.67億元至128.59億元之間，按年增長約24.8%至約29.8%。

李斌指出，樂道銷量不達預期，主要由於其品牌知名度較低，僅及蔚來品牌的三分之一。儘管目前門店數已增至400多間，但仍處於發展初期，加上約六成銷售人員入職未滿3個月，仍需時間培訓。另近期市場競爭加劇、負面輿論亦對樂道銷量造成三至四成的影響。

爭取末季實現盈利

然而，公司將持續加大市場推廣力度，而且樂道換電站的電池周轉問題已獲解決，有助擴大在三四線及以下城市的滲透率，並透露目前有12個內地區域的樂道銷量超越蔚來，相信隨着銷售網絡完善及品牌知名度提升，樂道可達成既定目標。

管理層表示，第一季屬於市場淡季，加上蔚來「5566」車型即將改款，將影響庫存消化。此外，樂道業務的毛利率仍存壓力，整體毛利率短期內將受影響。為確保第四季達成盈利目標，公司會繼續降本增效，目標將毛利率提升至20%，樂道品牌則爭取達15%。同時，今年蔚來將推出9款新車亦有助提升市佔率，因下半年部分新車款定位較高，而樂道亦會有L90及在第四季有新車型上市。

管理層重申，今年全年銷售目標不變，主要推動力包括新車效應、換電網絡的建設將持續推進。

將逐步採自研晶片

技術方面，李斌指出，蔚來將會逐步採用自研晶片，ET9將率先搭載自研神璣NX9031智駕晶片，未來新車型亦將應用該技術。目前公司並沒有使用英偉達（Nvidia）Thor智駕晶片的計劃。

蔚來截至去年底擁有419億元現金。管理層預計，流動現金流短期內仍會有支出，但第二季開始透過新車上市或有助改善現金流，同時視市場動態決定是否作融資。資本開支方面，由於新產品投入使用，支出將較去年有所增加，但仍會嚴控節奏。