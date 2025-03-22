江蘇宏信招股籌1.6億 暫超購1.8倍

江蘇宏信是次引入Top Legend為基石投資者，合共認購500萬美元（約3890萬港元）股份。截至昨晚，綜合各大券商資料，江蘇宏信公開發售部分已錄得超購1.79倍。

招股書顯示，批發業務於2023年之後逐步成為該集團主要收入來源。去年首9個月，批發收入佔集團總收入56.9%，按年大幅上升12.3個百分點。此外，集團在江蘇蘇中地區以「宏信龍」品牌經營的超市及便利店構成其零售業務版圖。截至今年3月11日，集團在江蘇經營51間超市、109間便利店及兩座商城。

據招股書資料，集資所得款項淨額將用作建立新配送中心、開設新零售店舖及建立新的中央廚房等。去年首三季，集團收入按年升1.8%至10.06億元人民幣，期內溢利2407.8萬元人民幣，倒退21.1%。

3公司同日遞交上市申請

另特專公司酒店機械研發商北京雲迹、內地物業管理服務提供商奧聯服務，以及市值400多億元人民幣的A股公司江波龍電子（深：301308）昨同日遞交上市申請。新股維昇藥業（2561）昨首日掛牌，收報68.8元，較上市價無升跌。

明報記者