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經濟

平保：匯控股份將長期持有

【明報專訊】中國平安（2318）聯席首席執行官郭曉濤表示，基於匯控（0005）現時的業績來看，平保會長期持有匯控的股份，並稱會持續觀察匯控的公司變化情况。郭指出，平保為匯控的長期投資者，匯控的持股為平保提供非常多財務收益。對於匯控於去年重組架構，郭曉濤表示，平保作為投資者而言，不會干預公司的戰略決策，僅表示「凡是有利於股東回報的事情，我們（平保）都是支持的」，並希望公司做的所有事情，均對股東的投資回報有利。

稱不干預公司戰略決策

郭曉濤說：「它（匯控的持股）不是一個增持、減持的概念，不是說我們要不要長期對匯豐不看好，還是長期對匯豐看好，我們會持續觀察公司的變化情况。至於它現在的公司經營業績來講，我們對匯豐會是一個長期持有的方式。」

平保上次減持匯控持股至跨越整數百分點，為去年的5月7日，當時持股減至15.02億股，佔已發行的有投票權股份7.98%。平保曾透露其匯控持股主要通過港股通購入，並通過港股通持有，相對去年5月9日（T+2，反映5月7日持倉）港股通的匯控北水總持倉約16.56億股，平保已佔近當時九成的北水持倉。

匯控北水總持倉於去年7月11日，跌穿16億股關口，最新截至本周四（20日），作為平保匯控持股主要來源的北水持倉，持有約為15.58億股，近8個多月以來，仍維持15億股水平。相對於去年4月22日，匯控北水持倉約17億股，跌至7月11日的近16億股，近3個月已減少約1億股，以平保為首的北水減持速度大幅減慢。

相關字詞﹕港股通 匯豐 投資 北水 架構重組 重組 股東 匯控 平保 中國平安

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