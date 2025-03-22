交行去年多賺1％ 勝預期

交行去年經營收入2602.69億元，按年升0.87%，撥備前利潤按年升0.01%至1576.82億元，好過市場預期的1555.33億元。末期息每股0.197元，計及增派的中期息，全年派息0.379元，按年增1.07%。

交行淨利息收益率按年微跌0.01厘至1.27厘，相對2023年度的0.2厘按年跌幅收窄，有助淨利息收入按年升3.48%至1698.32億元。周萬阜指過去數年息差收窄壓力很大，雖然今年短期內下行壓力持續，受貸款基準利率和按揭利率下調的政策因素、有效需求疲弱，加上存款長期化持續所影響，但情况會較過去兩年為佳。隨着刺激經濟政策落實，「兩重」基建提速、支持消費政策將增加相關貸款需求增長，該行目標今年貸款增長額高於去年。

不良貸款率降至1.31%

負債成本方面，周萬阜指人行適度寬鬆有助資金成本下降，亦有結構性工具提供較低成本資金，加上利率自律機制作用增強、打擊「手工補息」等，認為今年存款利率可穩定下降。去年淨手續費收入按年下跌14.16%至369.14億元，周萬阜指股樓回穩有利相關手續費收入、減息亦提升投資產品需求，另外銀保「報行合一」和基金費率下降對佣金收入的影響亦在減退，今年手續費有望邊際改善，恢復增長 。

去年交行信用減值損失按年減7.63%至525.67億元，截至去年底不良貸款率1.31%，較2023年底降0.02個百分點。副行長顧斌表示，今年資產質量管控仍有壓力，部分房企內生現金流未完全恢復、項目銷售未完全回暖，部分貸款評級有下遷至不良的壓力，而零售貸款風險整體增加，另外國際形勢亦可能衝擊部分企業，需要防範外部影響。