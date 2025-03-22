美團上季經調整多賺1.3倍 符預期 投資自建AI模型 下季部分城市推騎手社保試點

明報記者 邱潤青

去年全年計，美團經調整純利為437.72億元，按年升88.2%（見表），符合市場預期。收入按年增22%至3375.91億元。美團董事長兼首席執行官王興表示，集團將主動出擊，在三個層面滲透AI應用。首先將AI運用到日常工作場景，提高員工生產力和工作效率。其二為利用AI升級現有產品，以更好服務消費者、商家、騎手及業務伙伴。集團更將加大投入，繼續建設和訓練內部AI大模型。目前該模型已用於客戶服務，令客戶整體滿意度上升7.5個百分點；而集團內部工程師也在有效運用AI技術，約27%新代碼是由AI編碼工具生成。

AI大模型用於客服

滿意度提升7.5個百分點

美團上季核心本地商業分部的經營溢利為129億元，按年增長60.9%；新業務分部上季收入按年升23.5%至229.2億元，虧損收窄至21.76億元。去年全年，新業務收入按年增長25.1%至873.44億元，虧損收窄至72.73億元，經營虧損率改善至8.3%，主要受益於該分部所有業務運營效率的提升。美團正加快對海外市場的探索，自去年下半年攻入中東市場後，Keeta目前已拓展至沙特阿拉伯的所有主要城市，當地用戶數和訂單量迅速增長。

中東訂單均價遠高內地

美團表示，將保障騎手權益視為首要任務，自2022年起已為7個試點省市的所有騎手，提供了累計14億元的職業傷害保障資金，並已經為騎手制定了一項社保試點方案，預計於今年第二季在部分城市試點實施。

王興表示，美團海外業務正處於正確軌道，並展現出良好增長勢頭。依託美團在國內市場的運營經驗和專業知識，相信Keeta在產品運營、技術能力，以及市場行銷方面相較其他市場參與者更有優勢。他指出，中東業務運營成本雖然較高，但可以通過高頻次業務有效帶動其他業務發展。此外，中東等海外國家更願意為服務付費，且平均訂單價遠高於內地。

將透過股份回購回饋股東

王興強調，今年美團將分配更多資金用於海外市場的發展，並密切關注投資回報率及致力提高效率。他續表示，美團在B2B餐飲供應鏈、共享單車、共享電單車、餐飲SaaS和共享充電寶等大部分新業務上進一步鞏固了市場地位，相信此類新業務的良好勢頭將在未來幾年持續。他又表示，集團仍將透過股份回購而非派息的方式回饋股東，具體策略則要視乎集團現金流及離岸現金儲備。