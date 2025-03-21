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經濟

香港地產

兩產業大樓地微調招標條款 延至7月截標

【明報專訊】現正招標、原定於今日截標的洪水橋及厦村第39A及39B區多層現代產業大樓用地（洪水橋用地），以及元朗福宏街與宏利街多層現代產業大樓用地（元朗用地），兩幅土地的截標日期順延4個月至今年7月25日，另亦修訂部分招標條款，而修訂後的賣地文件將於4月初上載及同日刊憲。

發展局發言人表示，政府在不影響政策原意下微調部分招標條款，讓項目有較合理的投資回報，也讓政策目標與參與投標企業的擬議發展有更好協調，以便鼓勵企業競投。政府亦會相應延長招標期限，此舉是考慮到近日有一些潛在投標者，表示支持政府發展多層現代產業大樓用地的政策目標，但因應項目涉及大額投資及市場的最新情况，希望政府可考慮調整招標條款。

中標企業改100%擁有產權

政府又稱，兩幅用地招標條款主要修訂圍繞下列3個部分，其中在大樓落成後，政府將以象徵式租金向投得用地的企業租用大樓的部分樓面，租賃期為10年，由政府或政府委託的機構管理和轉租予受政府發展項目影響的棕地作業者，以取代原招標條款要求企業須永久把指定樓面面積無償轉讓予政府，即大樓產權由投得用地的企業100%擁有。

另政府原先要求中標者提供大樓若干樓面予政府（洪水橋用地為兩成，元朗用地為三成），原招標條款採用的計算方式分別以用地可蓋樓面上限的兩成或三成作為基礎，修訂後，中標者須在該10年內租予政府的最低樓面面積，修訂為約49.51萬方呎（洪水橋用地）及31.22萬方呎（元朗用地）。同時，將適度下調洪水橋用地租予政府樓面的樓面承重要求，由每平方米30千牛頓改為25千牛頓（與元朗用地的樓面承重要求一致），更貼近一般工業大廈的要求，以減低建築成本。

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