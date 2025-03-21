電訊一代廣場全層 星星地產逾億蝕放

曾為「雨後」售樓處

中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事彭慧思表示，上述放售物業將連租約出售，月租約26.3萬元，買家料可享回報近3厘。資料顯示，星星地產或有關人士2018年以1.86億元購入自用，以意向價計，若成功售出帳面蝕讓7900萬元或42%。資料顯示，上述物業為星星地產自用物業，過去曾作旗下住宅發展項目「雨後」售樓處。

叫價低7年前購入價逾四成

另仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，上月整體租賃市場錄得7200方呎淨吸納量，其中金融機構凱基證券承租金鐘太古廣場一座的兩層樓面，涉及約3.92萬方呎，據悉呎租約90元，月租約350萬元，將配合業務擴張，作財富管理中心。另國際著名品牌Ralph Lauren，早前承租長沙灣瓊林街83號兩層樓面，涉及約6.6萬方呎，據悉呎租約23元，即涉及月租約151.8萬元。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，上月整體商廈租金繼續下跌，按月輕微下降0.5%，而整體空置率保持在13.3%水平，各分區中，中環空置率從11.3%上升至11.5%，而灣仔/銅鑼灣空置率繼續改善，進一步下降0.2個百分點。

此外，市場消息稱，中環皇后大道中138號威享大廈地下3號舖，面積約700方呎，獲現有租客以月租15萬元續租，呎租約214元。該舖業主為資深投資者兆安李太李佘少鴻等透過公司持有，早於2010年7月以6700萬元購入，租金回報約2.7厘。