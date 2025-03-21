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經濟

香港地產

雲端破5個月悶局 洋房9438萬沽

【明報專訊】豪宅市道氣氛不俗，新地（0016）西貢西沙大型新盤SIERRA SEA開售在即之際，旗下沙田九肚麗坪路豪宅雲端，最新透過招標以9438.42萬元售出Premier 10號屋，屬實用2911方呎4房連花園及天台等，實呎逾3.24萬元，為項目5個月來首宗一手成交。買家成交期720日，但如於180日成交可獲5%回贈等優惠。是次作價及優惠與去年10月售出的Premier 11號屋相若。至於樓花期長約9個月的SIERRA SEA，新地代理執行董事陳漢麟表示，預料最快下周獲批預售，目標下月展開銷售。

事實上，市區及新界均有豪宅新盤部署推出，包括提供40伙、華懋旗下西貢蠔涌現樓WHITESAND COVE，上月已上載樓書後，華懋銷售總監封海倫表示，最快下周推出單位招標，首批不少於4伙，佔全盤單位10%。是次推出單位位於第3及5座，屬實用1218至1652方呎4房大碼臨海單位，將參考九龍站及港島南區豪宅作意向呎價，而項目6幢洋房將惜售推出。封補充，項目本月初起已開放現樓示範單位預約，至今累錄逾600組客人參觀，當中一半為西貢區內客。

WHITESAND COVE最快下周招標

市區新盤餘貨連錄成交，新地旗下啟德跑道區天璽‧海第2A期下周三招標12伙前夕，同區由華潤置地（海外）及保利（0119）合作的澐璟，新錄第6座7樓A室，實用948方呎3房1套間隔，以2140.81萬元成交，呎價近2.26萬元，項目本月暫錄10宗成交，涉資約1.88億元。

另外，宏安地產（1243）旗下炮台山101 KINGS ROAD ，獲買家斥4694.7萬元大手購入兩伙3房戶，包括27樓A室，實用838方呎，連車位成交價2944.3萬元，實呎逾3.5萬元；而27樓C室，實用568方呎，則以1750.4萬元售出，呎價約3.08萬元。項目推售至今沽出125伙，套現逾10.78億元。

相關字詞﹕101 KINGS ROAD 澐璟 WHITESAND COVE 雲端 豪宅成交 新盤

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