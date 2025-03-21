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經濟

香港地產

內地客13萬租尚．珒溋特色戶

【明報專訊】受內地專才帶動，過去一年本港私樓租務市場活躍，並錄不少大額租務成交，其中啟德尚．珒溋一個複式連花園特色戶，最新獲內地客以月租13萬元承租5年，合計租金開支達780萬元，為區內罕有逾10萬元租務成交。

租約5年共780萬

資料顯示，上述單位為尚．珒溋一個低座地下連1樓複式戶，實用2268方呎，4房3套連儲物室間隔，另設1126方呎花園，本月初以月租13萬元承租，實用呎租約57.3元，以月租計，料為同區約半年來最大宗租賃成交。

區內對上一宗逾10萬元租務，要追溯至去年8月啟德1號（II）低座15座複式戶，實用2414方呎，4房雙套間隔，以13.6萬元租出，實用呎租56.3元。

至於今次租用單位的租客，姓名以普通話拼音，料為內地客，租約為期5年，期內總租金開支涉及780萬元。上述單位業主去年7月以9700萬元一手購入，公司董事亦為內地人，未計及差餉、管理費等開支下，租金回報僅約1.6厘。

紅山半島3房7.3萬租出

此外，港島南區老牌豪宅屋苑大潭紅山半島亦錄得大額租賃成交。美聯物業助理區域經理楊家俊指，紅山半島1座中層B室，實用1567方呎，3房1套連工作間間隔，亦以月租7.3萬元連車位租出，實用呎租46.6元。業主2021年6月連車位以約4750萬元購入，租金回報約1.8厘。

維峯．浚匯納米樓呎租83元破頂

中原高級資深區域營業董事陳家鴻表示，天后維峯．浚匯高層J室，實用196方呎開放戶，附少量家俬，新近以1.63萬元租出，實用呎租逾83元，料創屋苑呎租新高，新租客為內地客，來港升學；業主去年3月以551萬元購入，持貨1年，享3.5厘租金回報。

相關字詞﹕內地客 租務成交 維峰．浚匯 紅山半島 尚．珒溋

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