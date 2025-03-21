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經濟

香港地產

凱旋門兩特色戶月內連環破億易手 內地客承接呎價約6萬 同類做價年半升3.5%

【明報專訊】近期除一手市場交投大幅回升外，部分逾億元二手豪宅屢錄成交，樓價亦見反彈。九龍站指標豪宅屋苑的凱旋門，一個月內連錄兩伙特色戶成交，成交價均逾億元，同由內地背景買家入市，其中一個「頂級四房」特色戶，最新以1.09億元、實呎逼近6萬元售出，較1年半前同類單位成交價高約3.5%。

明報記者

資料顯示，上述單位為凱旋門朝日閣極高層B室，實用1842方呎，4房雙套間隔，本月初以1.09億元連車位成交，實呎59,175元，屋苑對上一宗同類單位成交，為2023年9月，同座同面積高1層B單位以1.0538億元售出，現成交價與1年半前高約3.5%。新買家姓崔、以普通話拼音，料為內地人。原業主2008年7260萬元購入，帳面獲利3640萬元，賺幅約50%。

事實上，凱旋門過去1個月至少連錄兩宗逾億元成交，另一宗買賣為摩天閣高層A室銀主盤，實用1955方呎，屬「大宅門」特色戶，4房2套間隔，上月底1.188億元連兩個車位售出，實呎60,767元。新買家以公司名義登記，公司董事名字以普通話拼音，料為內地背景人士。物業原由李姓投資者2016年以1.088億元連兩個車位買入，及後淪為銀主盤，現成交價較9年前購入價高1000萬元或9%。

欣廷軒兩房610萬沽 貴上層上月成交價10萬

二手交投逐漸回升外，樓價亦見反彈。利嘉閣高級區域市務董事彭錦添稱，沙田欣廷軒3座中層B室，實用417方呎，2房間隔，最新以610萬元售出，實呎14,628元。原業主在2003年以約172萬元買入單位，現轉手獲利約438萬元或2.5倍。資料顯示，該單位正上方、一個間隔相同的單位，上月以600萬元成交，換言之，是次成交價較樓上高10萬元。

不過，市場續有二手蝕讓，利嘉閣首席聯席董事張嘉榮稱，西半山No.1加冕臺高層A室，實用401方呎，1房連開放式廚房間隔，獲內地優才以1060萬元承接，實呎26,434元。原業主2012年9月約1366.48萬元一手購入，持貨約12年半，帳面蝕約306.48萬元或兩成，連使費料實蝕約370萬元或27%。

內地優才1060萬購No.1加冕臺1房戶

美聯物業高級分區營業經理朱惠文表示，有準備移民業主持有的馬鞍山星漣海3B座中層F室，實用769方呎，3房1套間隔，最新以903.8萬元易手，實呎11,753元。原業主2017年3月以1142.6萬元一手購入，持貨約8年，帳蝕238.8萬元或約21%，由於發展商當時有為買家提供最高3.75%代繳印花稅優惠，加上不選用發展商一按可獲樓價最高7%現金回贈，故料實蝕約170萬元或約15%。

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