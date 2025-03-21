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經濟
2025年3月21日星期五
股市最前線
李澤鉅：經營環境難預測 限資本開支 長和去年基本少賺11% 遜預期
長實去年少賺21% 削末期息17%
證監新指引：新股孖展恢復最高借九成
科技股拖累 恒指挫551點終止四連升
港銀跟隨聯儲局 P息按兵不動
吉利去年多賺逾兩倍 末期息升50% CEO：今年加大燃油車智能化投入
平保：公司基本面穩定 目前股價被低估
恒地去年核心多賺1% 末期息維持1.3元
券商看好騰訊 花旗最牛料升至681元
港上月通脹率1.4% 低預期
中移動去年純利升5%創新高
鮑威爾：關稅影響通脹屬暫時 儲局官員仍料今年減息兩次
英倫銀行維持利率不變 籲勿假設將會減息
歐盟控蘋果Alphabet違《數碼市場法》
張兆聰：恒指20天線不宜失
港元定存南商7日年利率見6.8厘
澳元定存高息精選
植耀輝：騰訊可中線持有
葉創成：九興去年下半年業績倒退 暫觀望
技術取勝：信義玻璃或回試7.9元
盧駿匡：特朗普佈大棋局 美股進大型調整
劉思明：港股焦點重回估值層面 短期料高位反覆
周顯：貨幣愈沒用愈好
譚新強：小心4月2日美國對等關稅限期
湯文亮：樓市沒有按揭 如汽車失去動力
里斯本住屋需求強 今年樓價料續升
凱旋門兩特色戶月內連環破億易手 內地客承接呎價約6萬 同類做價年半升3.5%
內地客13萬租尚．珒溋特色戶
雲端破5個月悶局 洋房9438萬沽
電訊一代廣場全層 星星地產逾億蝕放
兩產業大樓地微調招標條款 延至7月截標
澳元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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李澤鉅：經營環境難預測 限資本開支 長和去年基本少賺11% 遜預期
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