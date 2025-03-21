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經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：九興去年下半年業績倒退 暫觀望

【明報專訊】在越南、中國、印尼、菲律賓及孟加拉設有鞋履及皮具製造基地、客戶包括Nike、Saucony、Under Armour、Merrell、Timberland及UGG等全球領先運動品牌及休閒鞋履品牌以至多個領先或高端時尚品牌的九興控股（1836）昨日收市後公布去年全年業績，雖然不論收入、毛利及純利均按年增長，並且亦慷慨派息，惟筆者細心閱讀業績報告後，發現九興去年全年業績增長乃歸功於上半年強勁增長，其實去年下半年不論收入、毛利及純利均按年下跌，認為這屬不明朗因素，故現時不會追入該股，暫擬繼續持有觀望。

上市逾17年慷慨派息 累積派息接近上市價

回顧九興控股去年全年業績，收入上升3.51%至15.45億美元、毛利增加4.69%至3.83億美元、純利增長逾21%至1.701億美元，建議派發每股末期股息0.5元及特別股息0.56元，再加上中期息每股0.65元，全年每股派息合共達1.71元，已經高於每股盈利1.649元，以昨日收市價17.98元計，股息率逾9.5厘，初步看來屬有吸引力。

不過，筆者細心分析後發現，九興去年全年業績理想原因是上半年業績強勁增長所致，若單計去年下半年的話，其實收入按年下跌0.18%至7.75億美元、毛利減少7.9%至1.85億美元、純利亦下挫7.53%至7862萬美元。

九興在2007年7月6日上市，上市價為15.5元，而筆者奉行長期投資，當年成功認購九興後便持有至今，九興上市逾17年期間雖然股價有上有落，但基本上幾乎每年均慷慨派息，累積每股派息已接近上市價，因此筆者現持貨接近「零成本」，目前也不會因為九興去年下半年業績短暫倒退便沽貨。撰寫此文的目的是與讀者分享，分析上市公司全年業績可以拆分為上半年及下半年業績去看，聚焦後者較能掌握其最新營運表現。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕九興控股（1836）

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