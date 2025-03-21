明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港上月通脹率1.4% 低預期

【明報專訊】本港通脹放緩，今年2月份綜合消費物價指數（CPI）按年上升1.4%，低於市場預期的升1.9%，亦較1月的2%升幅為低，主要由於農曆新年較去年提早來臨帶來的高基數影響。展望將來，政府發言人指出，整體而言通脹在短期內應會維持溫和。然而，由地緣政治緊張局勢和貿易摩擦帶來的不確定值得關注，政府會繼續留意情况。

統計處表示，剔除所有政府一次過紓困措施影響後，基本通脹率為1.1%，較1月的1.6%下降0.5個百分點。升幅收窄的原因是去年農曆新年在2月份，較今年更晚，導致比較基數較高，尤其是食品價格及旅遊費用。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年影響，綜合消費物價指數則較去年同期上升1.7%，剔除所有政府一次過紓困措施的影響，相應升幅為1.3%。

在各類別中，煙酒升幅最大，按年上升20.9%；電力、燃氣及水升幅進一步擴大到13.3%，續創2023年6月以來最大升幅。交通上升2.6%，較上月升幅放緩。住屋上升1.6%，雜項物品上升1.4%，外出用膳及外賣、雜項服務均上升1.2%。另一方面，基本食品及衣履均按年下跌1.9%。耐用物品下跌1.1%，與上月跌幅大致相若。

政府發言人表示，今年初的基本消費物價通脹維持輕微，未來本地成本壓力或會因經濟持續增長而有所上升，外圍價格壓力應大致維持受控。

上 / 下一篇新聞

李澤鉅：經營環境難預測 限資本開支 長和去年基本少賺11% 遜預期
李澤鉅：經營環境難預測 限資本開支 長和去年基本少賺11% 遜預期
長實去年少賺21% 削末期息17%
長實去年少賺21% 削末期息17%
證監新指引：新股孖展恢復最高借九成
證監新指引：新股孖展恢復最高借九成
科技股拖累 恒指挫551點終止四連升
科技股拖累 恒指挫551點終止四連升
港銀跟隨聯儲局 P息按兵不動
港銀跟隨聯儲局 P息按兵不動
吉利去年多賺逾兩倍 末期息升50% CEO：今年加大燃油車智能化投入
吉利去年多賺逾兩倍 末期息升50% CEO：今年加大燃油車智能化投入
平保：公司基本面穩定 目前股價被低估
平保：公司基本面穩定 目前股價被低估
恒地去年核心多賺1% 末期息維持1.3元
恒地去年核心多賺1% 末期息維持1.3元
券商看好騰訊 花旗最牛料升至681元
券商看好騰訊 花旗最牛料升至681元
中移動去年純利升5%創新高
中移動去年純利升5%創新高
鮑威爾：關稅影響通脹屬暫時 儲局官員仍料今年減息兩次
鮑威爾：關稅影響通脹屬暫時 儲局官員仍料今年減息兩次
英倫銀行維持利率不變 籲勿假設將會減息
英倫銀行維持利率不變 籲勿假設將會減息
歐盟控蘋果Alphabet違《數碼市場法》
歐盟控蘋果Alphabet違《數碼市場法》
張兆聰：恒指20天線不宜失
張兆聰：恒指20天線不宜失
港元定存南商7日年利率見6.8厘
港元定存南商7日年利率見6.8厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
植耀輝：騰訊可中線持有
植耀輝：騰訊可中線持有
葉創成：九興去年下半年業績倒退 暫觀望
葉創成：九興去年下半年業績倒退 暫觀望
技術取勝：信義玻璃或回試7.9元
技術取勝：信義玻璃或回試7.9元
盧駿匡：特朗普佈大棋局 美股進大型調整
盧駿匡：特朗普佈大棋局 美股進大型調整
劉思明：港股焦點重回估值層面 短期料高位反覆
劉思明：港股焦點重回估值層面 短期料高位反覆
周顯：貨幣愈沒用愈好
周顯：貨幣愈沒用愈好
譚新強：小心4月2日美國對等關稅限期
譚新強：小心4月2日美國對等關稅限期
湯文亮：樓市沒有按揭 如汽車失去動力
湯文亮：樓市沒有按揭 如汽車失去動力
里斯本住屋需求強 今年樓價料續升
里斯本住屋需求強 今年樓價料續升
凱旋門兩特色戶月內連環破億易手 內地客承接呎價約6萬 同類做價年半升3.5%
凱旋門兩特色戶月內連環破億易手 內地客承接呎價約6萬 同類做價年半升3.5%
內地客13萬租尚．珒溋特色戶
內地客13萬租尚．珒溋特色戶
雲端破5個月悶局 洋房9438萬沽
雲端破5個月悶局 洋房9438萬沽
電訊一代廣場全層 星星地產逾億蝕放
電訊一代廣場全層 星星地產逾億蝕放
兩產業大樓地微調招標條款 延至7月截標
兩產業大樓地微調招標條款 延至7月截標