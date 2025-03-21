港上月通脹率1.4% 低預期

統計處表示，剔除所有政府一次過紓困措施影響後，基本通脹率為1.1%，較1月的1.6%下降0.5個百分點。升幅收窄的原因是去年農曆新年在2月份，較今年更晚，導致比較基數較高，尤其是食品價格及旅遊費用。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年影響，綜合消費物價指數則較去年同期上升1.7%，剔除所有政府一次過紓困措施的影響，相應升幅為1.3%。

在各類別中，煙酒升幅最大，按年上升20.9%；電力、燃氣及水升幅進一步擴大到13.3%，續創2023年6月以來最大升幅。交通上升2.6%，較上月升幅放緩。住屋上升1.6%，雜項物品上升1.4%，外出用膳及外賣、雜項服務均上升1.2%。另一方面，基本食品及衣履均按年下跌1.9%。耐用物品下跌1.1%，與上月跌幅大致相若。

政府發言人表示，今年初的基本消費物價通脹維持輕微，未來本地成本壓力或會因經濟持續增長而有所上升，外圍價格壓力應大致維持受控。