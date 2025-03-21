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經濟

恒地去年核心多賺1% 末期息維持1.3元

【明報專訊】本地發展商恒地（0012）公布，2024年核心純利97.74億元，按年增加1%，每股核心盈利為2.02元；在計及公允價值虧損及調整合共34.78億元後，2024年純利為62.96億元，按年跌32%，每股盈利為1.3元；派末期息每股1.3元，按年持平，計及中期息，全年派息維持在1.8元。

恒地去年核心盈利包括向李寧（2331）出讓北角一項投資物業「港匯東」的控股公司權益，所帶來核心盈利約14.07億元；以及因政府收回新發展區等若干土地所帶來應佔稅前核心盈利約33.61億元。去年集團建成投資物業及發展中投資物業經重估後亦錄得應佔公允價值虧損20.22億元，已出售投資物業則有累計公允價值變動14.56億元的調整。

恒地2024年本港物業發展應佔營業額較去年減少16%至123.23億元，物業發展應佔稅前公佈盈利約為46.47億元；恒地本港自佔的合約銷售額約112.85億元。未入帳之自佔本港物業合約銷售額約81.65億元，當中78.34億元預計可隨物業落成並交付買家而於2025年入帳。

料年內推售11項目 連貨尾共6400伙

恒地預期，年內將會推售11個發展項目，連同貨尾，估計今年在港可供銷售住宅單位約6400伙。土儲方面，恒地指以自佔樓面面積計算，在港擁有土地儲備約2320萬方呎。截至去年底新界土地儲備約4200萬方呎，繼續為香港擁有最多新界土地之發展商。

收租物業方面，應佔租金總收入較上年度升2%至68.42億元，應佔稅前租金淨收入持平為49.16億元。集團持有40.77%應佔權益之國際金融中心項目，於2024年度所貢獻之自佔租金總收入較去年度跌5%至16.27億元。集團主要收租物業於去年平均出租率為93%，旗艦項目The Henderson現時出租率約八成。

集團指出，創辦人李兆基博士本月中辭世，對集團營運不會造成任何影響，恒地將秉承他定下的方針繼續發展。

相關字詞﹕The Henderson 物業發展 李寧 港匯東 李兆基 恒地

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