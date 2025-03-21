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經濟

平保：公司基本面穩定 目前股價被低估

【明報專訊】中國平安（2318）周三收市後公布業績，H股昨跌5%，收報49.3元。聯席首席執行官郭曉濤表示，短期股價波動受非常多因素影響，過去數天股價已有較大升幅，昨日其他內險同業亦下跌。他表示有分析師上調公司目標價，對集團業績持續增長充滿信心，相信終會在股價上反映。副總經理兼首席財務官（擬任）付欣稱，集團的醫療和養老業務是最有前景、客戶需求最大行業，公司基本面穩定，認為股價被低估，有上升空間。

現有或新簽保單均沒利差損

內地持續減息，或使過往賣出的保證回報保單，因回報遜預期而有利差損，付欣稱，現有或新簽保單均沒有利差損，現有保單在過去積累不少收益非常高的長久期債券和高股息高分紅資產，新簽保單有監管部門持續推動行業優化保單成本，緩釋負債成本壓力，集團去年亦增配高息股票和交易債。

中證監去年推動險資投入股市，郭曉濤稱，集團對可以幫助未來經濟發展的投資標的，包括銀行股、新質生產力企業和基建都有很強投資興趣。他稱險資投資可通過債券、股權等不同方式，適應短、中、長期投資機會，認為現時權益類資產在總資產佔比和結構皆合適。

富瑞發表報告，雖然去年平保新業務價值按年升28.8%，不過投資者關注去年新業務合同服務邊際（New CSM）按年跌9.1%至354.05億元（人民幣，下同），僅有去年度攤銷合同服務邊際的一半，至年底合同服務邊際餘額仍按年減4.8%。相對新業務價值，合同服務邊際反映內地利率情况，富瑞預期再多2至3年，年度新增和攤銷合同服務邊際才會回到平衡。

不過富瑞認為，平保可在人工智能幫助下改善營運經驗差異（即營運經驗優於假設），並通過投資多元化和資產管理總值增長帶動投資收益，推動壽險營運利潤增長，平保增派股息，反映管理層在合同服務邊際不利情况下，致力實現增長的決心。去年第四季平保資產管理業務再錄96億元股東應佔營運虧損，富瑞引述管理層稱，若經濟改善，未來有回撥空間。富瑞上月已將平保評級由「持有」上調至「買入」，目標價由48元升至67元。

相關字詞﹕富瑞 險資入市 內險股 新業務價值 中國平安

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