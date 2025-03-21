科技股拖累 恒指挫551點終止四連升

北水轉淨沽出4億

隔晚美股做好，但恒指輕微低開後跌勢加劇，下午跌幅擴大，一度跌584點，收跌551點或2.2%，國指跌213點或2.3%，收報8950點，科指挫204點或3.4%，收報5836點，成交2948億元。北水轉淨沽4億元，除淨沽33.3億元騰訊，平保亦被淨沽8.4億元，阿里巴巴（9988）、中移動（0941）則獲淨買8.5億元及7.5億元。

科技股領跌（見表），「ATMXJ」已拖累大市跌超過300點，騰訊跌3.8%，成交262億元，阿里跌近4%，阿里健康（0241）跌6.4%，為跌幅最大藍籌；內險股受壓，去年純利升48%的平保跌5%，傳聞前董事長楊超疑似失聯的中國人壽（2628）跌近6%，新華保險（1336）跌6.6%。

多隻業績股亦普跌，長建（1038）業績遜預期，跌5.7%，瑞聲科技（2018）去年多賺1.4倍兼增派息，仍要跌3.3%；醫藥股逆市上升，石藥集團（1093）升2.8%，是升幅最大藍籌，中生製藥（1177）升1.6%，和黃醫藥（0013）升近8%。

分析：需守浪底23198點支持

第一上海首席策略師葉尚志表示，近日資金似乎有趁業績兌現後獲利傾向，急升兩個月的港股亦出現整固，但維持後市正面看法。走勢上，恒指上一個浪底23,198點依然是目前的短期支持位，只要守得穩，一浪高於一浪格局未變。