長實去年少賺21% 削末期息17%

長實去年收入為455.29億元，按年跌3.63%。當中受累香港和內地疲弱的經濟環境和物業市場氣氛，去年物業銷售收入為99.62億元，按年減24.3%、分部盈利22.09億，按年跌51%。集團的啟德Victoria Blossom第1期住宅單位已獲預售同意書，將會於2025上半年推出預售。

長實去年物業租務收入為61.35億元，按年增3.82%；年內收益為47.2億元，按年增1.83%；截至去年底集團持有約2240萬平方呎之投資物業組合。

酒店及服務套房業務收入方面，去年收入為43.9億元，按年增0.16%，酒店和服務套房的平均入住率分別為82%及91%，分別增3個百分點及增1個百分點，分部盈利為16.51億元，按年增8.26%。

去年長實的英式酒館業務收入為244.25億元，按年增5.2%，主要為優化價格所帶動。但由於資產需要大幅減值12.33億元，故業務年度溢利5.39億元、按年跌46%。另外基建業務去年溢利為83.63億元，按年升7.6%。

李澤鉅：香港與內地為重要市場

長實主席李澤鉅稱，集團將繼續奉行審慎策略，物色優質土地儲備用作未來發展，認為香港樓市將繼續由房屋與土地政策及利率走向所主導。同時集團將繼續把握機遇，隨時動用資金投資於環球各類資產，而香港及內地一直為集團之重要市場。