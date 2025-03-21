李澤鉅：經營環境難預測 限資本開支 長和去年基本少賺11% 遜預期

明報記者 陳偉燊

在長和因披露出售和記港口及巴拿馬港口業務和潛在買方獨家磋商，引起中方反彈後，長和昨日披露的全年業績，未有就交易留下片言隻語。反而李澤鉅要求所有業務要提高生產力並降低營運支出，尤其透過加快採用合適之新興技術工具。他更說到，集團穩健之資產負債表及流動資金狀况，確保即使在最嚴峻之市况下仍能維持強勁之財務。截至去年底，長和債務淨額對總資本淨額比率按年增加0.2個百分點至16.4%。集團宣派末期息每股1.514元，按年減少13.5%，為連續兩年減派末期息。

基建貢獻最多盈利 EBIT達192億

按EBIT（除息稅前盈利）計算，基建業務按年減近2%至192.31億元，惟仍佔EBIT 33%，為長和最大盈利貢獻業務；零售業務EBIT有140.99億元，按年增長1.8%，佔24%為第二大盈利來源；僅隨其後為近期引起市場關注的港口業務，貢獻131.23億元，按年增長24%；而包括長江生命科技（0775）、能源業務Cenovus等在內的財務投資部門，則貢獻78.15億元，按年減少49.7%；以歐洲及港澳為首的電訊旗艦CK Hutchison Group Telecom的EBIT按年增長40.7%，為眾部門中增長最快。

港業務9年來首錄虧損

香港業務自長和於2015年完成重組以來，9年來首度虧損，除息稅前虧損7200萬元。歐洲繼續貢獻最多EBIT達284.1億元，按年增長12.6%，佔整體EBIT達52%。亞洲、澳洲及其他地區EBIT達161.51億元，按年增長9.3%，佔比25%。財務投資部門則貢獻68.75億元，按年大減51.7%，佔13%。內地業務EBIT達17.12億元，按年跌18.2%，佔比維持在3%。加拿大業務貢獻約13.55億元EBIT，按年減少11.8%，佔比降至2%。