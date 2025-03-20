駿利亨德森投資Greg Wilensky：美薪金升幅超通脹 利樓市

雖然美股標指上月19日於6147點見頂後，過去一個月反覆回落近一成，前日收報5614點，惟主要受科技股跌勢拖累，標指房地產分類指數期內跌幅溫和。在美國科羅拉多州的首府丹佛市工作及生活的駿利亨德森投資Greg Wilensky近日在港主講投資會議，被記者問到當地經濟基本面是否仍然穩健，特別是相對高息環境已持續近3年對樓市的影響，Wilensky對此均持正面看法。

Wilensky表示：「雖然目前市場存在一些不明朗因素，但美國消費者開支仍然維持理想，我覺得這要歸功於當地就業市場仍然暢旺，基本上每個想工作的人都正在工作或者可以找到工作，因此即使工人時薪按年增長率現已較兩年多前回落，但仍高於4%，而通脹已跌至低於此水平。在打工仔薪金增長理想此利好條件支持下，我相信即使一些不明朗因素會令他們感到不舒服，但他們不一定因此便會勒緊褲頭減少消費。」

美上月時薪增長4.3% 高於通脹

可以留意的是，雖然反映美國工人時薪3個月按年平均增長率的「亞特蘭大聯儲局薪金增長追蹤」（The Atlanta Fed's Wage Growth Tracker）已經從2022年6月高位6.7%顯著回落至今年2月的4.3%（見圖1），但由於今年2月美國消費物價指數（CPI）通脹為2.8%，故當地工人時薪扣除通脹後仍有1.5%實質升幅，這對消費市場實屬正面。

美國聯儲局於2022年3月至2023年7月曾大幅加息5.25厘，即使去年9月至今減息1厘，聯邦基金利率上端現時回落至4.5厘，惟這與2008年金融海嘯後10多年比較仍屬偏高。記者相信，對於大部分美國人來說，置業自住屬人生中的重大消費及投資，於是向Wilensky請教近3年相對高息環境對當地樓市的影響。

美大城市住宅供不應求

高息下成交減樓價續升

Wilensky表示：「就美國利率情况，我覺得2008年金融海嘯後跟着的10多年，10年期國債孳息率長時間處於2厘至3厘，扣除通脹後實質利率只有半厘甚至是負值，這才是異常的利率（anomaly in interest rates）。我從事投資管理工作已近30年，故認為2008年金融海嘯前相對高利率的環境才是正常。」

美國標普Case-Shiller二十大城市樓價指數去年12月報332.21，與聯儲局開始大幅加息的2022年3月305.8比較，反映當地二十大城市住宅樓價期內仍上升近一成（見圖2）。Wilensky分析，美國大城市住宅仍然供不應求，因此近年相對高息的環境只導致成交減少，並沒有扭轉樓價上升的趨勢。

美勞工市場倘轉弱 聯儲局減息空間大

Wilensky總結，雖然美國聯儲局2022年3月開始大幅加息5.25厘後，市場曾擔心如此大力收緊銀根會令經濟「硬着陸」，但結果經濟卻持續擴張至今，實現「軟着陸」，由此可見聯儲局政策拿揑得恰到好處，同時兼顧穩定通脹及充分就業兩大政策目標。向前望的話，Wilensky指出，既然目前美國通脹現已向着回落至2%的目標進發，故假如日後當地勞工市場有轉弱迹象的話，聯儲局將有可觀的減息空間，而減息有利樓市及債市。

明報記者 葉創成

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