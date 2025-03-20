英皇9280萬沽屯門新都商場車位

英皇稱，出售物業後的資金，將用作集團運營的一般營運資金，包括為進行中的物業發展項目提供建築資本及營銷開支、為出租物業之可能進行的翻新及改造工程提供資金，以及作為一般行政費用。資料顯示，上述物業買家為大興管理有限公司，公司董事包括陳鎮仁、何奕芹、孔祥煦，其中陳氏為大興紗廠創辦人陳元鉅的兒子。

另上月蝕沽金鐘力寶中心一個3475方呎的商廈單位的正八集團主席廖偉麟，新近調低持有九龍灣企業廣場3期高層全層叫價。美聯商業高級營業董事黃璜表示，物業最新意向價為9660萬元，以全層面積1.61萬方呎計，呎價約6000元。翻查資料，廖氏在2023年7月曾推出放售，當時叫價約1.8億元，及至今年1月，再調低售價約7100萬元或39%、以1.09億元放售，現進一步調低叫價至9660萬元，即叫價於不足兩個月內調低1240萬元或11%，若對比2023年7月，叫價較約一年半前低8340萬元或46%。

廖偉麟調低企廣每呎叫價至6000

據悉，廖偉麟2021年9月疫情期間以約1.43億元購入，呎價約8882元，當年他曾稱，通關後商業物業將會出現反彈，料可從低位反彈約三成。若能以最新意向價售出，廖氏帳面料將蝕約4640萬元或32%。