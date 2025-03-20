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經濟

香港地產

天瀧海景4房8萬租出 呎租62元

【明報專訊】私宅租務市道持續活躍，分層豪宅租盤亦不乏承接。去年10月入伙的啟德跑道區天瀧，綜合市場資訊，本月陸續錄得租賃成交，暫錄約兩宗租務個案，包括8座中層B室，實用1298方呎，4房間隔，望海景，以約8萬元租出、實用呎租約62元，以業主去年一手購入價約4765萬元計，租金回報逾2厘；另同位於8座中層B室，同屬實用1298方呎4房間隔，以約7.5萬元租出、實用呎租約58元，業主去年以約4771萬元一手買入，租金回報約2厘。

內地專才6.3萬租栢景臺海景4房

區內代理表示，天瀧現有約10個放租盤，實用呎租叫價介乎約63至75元。另外，美聯分行首席高級營業經理盧浩表示，港鐵天后站上蓋栢景臺第2座高層B室，實用1128方呎3房間隔、擁海景，獲內地高才客以月租6.3萬元承租、實用呎租約56元；業主2017年以3820萬元購入，租金回報約2厘。

此外，中原高級分行經理郭麗娟表示，觀塘凱滙5座高層E室，實用593方呎兩房連儲物房間隔，望內園景，以2.48萬元租出、實用呎租42元；業主早於2019年1月以1276.27萬元一手購入，享2.3厘租金回報。

藍天海岸兩房租1.83萬 較兩年前升22%

東涌近月住宅租金更大幅上揚。中原副分區營業經理曹嘉華表示，東涌藍天海岸2座低層H室，實用561方呎兩房間隔，望山景，以1.83萬元租出、實用呎租約33元，較兩年前舊租約月租1.5萬元，上升3300元或22%，租客為中環上班族；業主早於2006年以182.5萬元買入，享12厘租金回報。

大角嘴單幢盤亮賢居，更罕見有業主反價後將單位租出。香港置業分行市務經理（銷售）鄺偉源表示，亮賢居中層E室，實用839方呎3房間隔、望海景，業主以2.9萬元放租獲同區客接洽，最終反價2000元或7%、至3.1萬元租出、實用呎租約37元。業主2009年669.5萬元一手購入，租金回報5.6厘。

相關字詞﹕加租 藍天海岸 凱滙 亮賢居 栢景臺 天瀧

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