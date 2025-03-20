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經濟

香港地產

上然次輪118伙沽逾九成 本月首19日逼2000宗一手成交 平均每日百宗

【明報文章】本月焦點新盤之一，萬科香港牽頭發展、樓花期約16個月的大埔馬窩上然，昨日平日進行次輪銷售推出118伙，全日約有107伙獲買家選購，佔可售單位總數逾九成。在上然、新地（0016）天水圍YOHO WEST PARKSIDE相繼開出紅盤帶動下，3月迄今整體一手成交增至逾1920宗，直逼2000宗大關，即平均每日錄約百宗一手成交；可留意是，去年3月、即「撤辣」後當月錄得高約4200宗一手成交，即平均每日錄約135宗成交，反映現時一手樓市交投活躍程度直逼一年前「撤辣」之時。

明報記者 林可為

上然次輪銷售推出118伙，累收約7868票（主要屬首輪向隅客的重新入票、即市場俗稱「復活票」），超額認購65倍；是次推售單位，實用介乎266至873方呎、屬1房至4房戶，以最高16%折扣計，入場單位為2座3樓A6室，實用301方呎，入場價337萬元（折實呎價1.11萬元），整批單位有48伙折實價在400萬元以內，可受惠100元印花稅新措施。據悉，上然A組大手客時段售約22伙，當中有買家採用新「1家1」計劃，斥資逾1200萬元，購入一伙4房戶、一伙1房戶；項目全日售約107伙，令累售單位增至330伙，佔今期單位總數403伙的82%，料日內加推單位應市。

朗天峰兩房特色戶 實呎1.71萬破頂

另一熱賣新界新盤，嘉里（0683）元朗朗天峰，招標售出第2座27樓C室特色戶，實用496方呎兩房設計、連175方呎平台及444方呎天台，成交價850.64萬元、實呎1.71萬元。嘉里表示，相關成交價、實呎皆創項目新高；項目上月開售至今累沽約436伙，佔單位總數594伙的73%，吸金逾18億元。長實（1113）旗下現樓、沙田九肚麗坪路名日‧九肚山，亦新錄海景4房戶成交，為第1座10樓實用1213方呎A室，成交價2102.8萬元、實呎1.73萬元，買家為本地客。

柏蔚森3房1470萬沽 實呎2.2萬創新高

市區一手餘貨亦不乏成交。資策（0497）旗下佐敦高臨，最新沽出A1座23樓A室，屬實用707方呎3房戶，成交價1840.4萬元、實呎2.6萬元；項目本月至今累售11伙。新世界（0017）牽頭啟德跑道區柏蔚森新售出第1座11樓A室，實用666方呎3房間隔、望海景，成交價1469.8萬元、實呎2.2萬元，發展商指上述成交單位，創項目今年成交價、呎價新高。

港島方面，宏安地產（1243）鴨脷洲現樓Coasto，昨連沽3伙吸金約2020萬元；售出單位屬低層實用360至371方呎兩房戶，成交價666.4萬至683.8萬元、實呎1.84萬至1.86萬元。

相關字詞﹕高臨 柏蔚森 名日‧九肚山 長實 嘉里 朗天峰 萬科香港 上然

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