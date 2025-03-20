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經濟
2025年3月20日星期四
股市最前線
騰訊今年至少回購800億 AI續加碼 總裁：有能力平衡投資與股東回報
騰訊第四季多賺90％ 勝預期
平保去年新業務價值升28%
比亞迪小米力撐 恒指升30點
舒寶國際招股 入場費3030元
花旗大升小米目標至73.5元
證監擬限新股孖展最高九成 避免券商過度借貸 萬億「凍資王」料成絕響
保薦人主管協會：不要取代現行回撥制度
安踏去年多賺52% 全年派息增兩成
長建去年純利增1% 遜預期
煤氣去年核心多賺5% 末期息0.23元
瑞銀：內地頻拍出地王 屬內房市場積極信號
日央行憂貿易風險按兵不動 基準利率維持半厘 G7中最低
黃仁勳：AI算力需求激增100倍
波音稱現金消耗減慢 股價早段升6%
張兆聰：恒科指有力高位消化獲利沽壓
港元定存建行亞洲1個月年利率6.68厘
英鎊定存高息精選
技術取勝：華電有望挑戰4.6元阻力
劉思明：比亞迪股價遠超預期 強勢股回吐或成吸納機會
周顯：引入外勞降成本 救港地產
湯文亮：北車南下 港才夜繽紛
上然次輪118伙沽逾九成 本月首19日逼2000宗一手成交 平均每日百宗
天瀧海景4房8萬租出 呎租62元
美聯：細戶租金回報超按息 27個月來再現
約克幼稚園創辦人沽帝景園 4350萬成交 26年升1.6倍
英皇9280萬沽屯門新都商場車位
嘉里核心多賺25% 末期息維持0.95元
駿利亨德森投資Greg Wilensky：美薪金升幅超通脹 利樓市
普徠仕Jai Kapadia三周前看好 港地產股股價至今升
英鎊定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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騰訊今年至少回購800億 AI續加碼 總裁：有能力平衡投資與股東回報
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