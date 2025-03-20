明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

黃仁勳：AI算力需求激增100倍

【明報專訊】Nvidia（英偉達）（美：NVDA）行政總裁黃仁勳在年度GTC（GPU Technology Conference）大會，發布其下一代Vera Rubin AI 晶片，押注DeepSeek等AI「推理」系統崛起，將刺激業界對運算能力的需求。對於AI投資速度正在放慢的觀點，黃仁勳形容，「幾乎全世界都判斷錯誤」，隨着代理式人工智能（agentic AI，毋須人工干預即可完成任務的AI）及推理人工智能的出現，運算能力的需求較去年GTC大會的預期增長100倍。不過新產品的消息未對Nvidia股價起提振作用，該股周二收市隨大市跌逾3%，昨早段反彈逾1%。

稱短期內關稅影響不大

黃仁勳昨晚受訪時稱，合作伙伴正將生產轉移美國，短期內關稅的影響不大。

隨着AI領域由「訓練」模型，轉向為客戶提供答案的「推理」模型。黃仁勳指出，Nvidia晶片有兩大目的，就是幫助AI系統聰明地回應大量用戶，並盡快給出答案，而Nvidia晶片唯一能同時做到這兩點。他說，如果要花太長時間來回答問題，客戶就不會回來。

以發現暗物質的美國天文學家Vera Rubin的名字命名Nvidia新一代AI 晶片，可發展成數百萬個單元的集群，用於訓練更大的AI模型，並為更多用戶提供更複雜的回應。Vera Rubin架構計劃於2026年下半年推出，而該架構的Ultra版本將在2027年下半年面世。此外，升級版Blackwell Ultra預計今年下半年推出，效能是目前Blackwell的1.5倍。黃仁勳透露，今年迄今，美國四大雲端供應商（亞馬遜、微軟、Google及甲骨文）已購買360萬個Blackwell晶片，較去年購買130萬個Hopper架構晶片還要多。

另一方面，三星電子在周三的股東大會承認，未能及時應對AI半導體市場的變化，強調將追求有意義的併購來推動增長。在AI熱潮推動下，三星股價過去一年反而跌近兩成，引發股東不滿。《金融時報》引述知情人士稱，三星電子深陷惡性循環，美國廠房良率偏低，難以贏得大訂單，而缺乏訂單又使良率更難提升。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕三星電子 黃仁勳 AI晶片

上 / 下一篇新聞

騰訊今年至少回購800億 AI續加碼 總裁：有能力平衡投資與股東回報
騰訊今年至少回購800億 AI續加碼 總裁：有能力平衡投資與股東回報
騰訊第四季多賺90％ 勝預期
騰訊第四季多賺90％ 勝預期
平保去年新業務價值升28%
平保去年新業務價值升28%
比亞迪小米力撐 恒指升30點
比亞迪小米力撐 恒指升30點
舒寶國際招股 入場費3030元
舒寶國際招股 入場費3030元
花旗大升小米目標至73.5元
花旗大升小米目標至73.5元
證監擬限新股孖展最高九成 避免券商過度借貸 萬億「凍資王」料成絕響
證監擬限新股孖展最高九成 避免券商過度借貸 萬億「凍資王」料成絕響
保薦人主管協會：不要取代現行回撥制度
保薦人主管協會：不要取代現行回撥制度
安踏去年多賺52% 全年派息增兩成
安踏去年多賺52% 全年派息增兩成
長建去年純利增1% 遜預期
長建去年純利增1% 遜預期
煤氣去年核心多賺5% 末期息0.23元
煤氣去年核心多賺5% 末期息0.23元
瑞銀：內地頻拍出地王 屬內房市場積極信號
瑞銀：內地頻拍出地王 屬內房市場積極信號
日央行憂貿易風險按兵不動 基準利率維持半厘 G7中最低
日央行憂貿易風險按兵不動 基準利率維持半厘 G7中最低
波音稱現金消耗減慢 股價早段升6%
波音稱現金消耗減慢 股價早段升6%
張兆聰：恒科指有力高位消化獲利沽壓
張兆聰：恒科指有力高位消化獲利沽壓
港元定存建行亞洲1個月年利率6.68厘
港元定存建行亞洲1個月年利率6.68厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：華電有望挑戰4.6元阻力
技術取勝：華電有望挑戰4.6元阻力
劉思明：比亞迪股價遠超預期 強勢股回吐或成吸納機會
劉思明：比亞迪股價遠超預期 強勢股回吐或成吸納機會
周顯：引入外勞降成本 救港地產
周顯：引入外勞降成本 救港地產
湯文亮：北車南下 港才夜繽紛
湯文亮：北車南下 港才夜繽紛
上然次輪118伙沽逾九成 本月首19日逼2000宗一手成交 平均每日百宗
上然次輪118伙沽逾九成 本月首19日逼2000宗一手成交 平均每日百宗
天瀧海景4房8萬租出 呎租62元
天瀧海景4房8萬租出 呎租62元
美聯：細戶租金回報超按息 27個月來再現
美聯：細戶租金回報超按息 27個月來再現
約克幼稚園創辦人沽帝景園 4350萬成交 26年升1.6倍
約克幼稚園創辦人沽帝景園 4350萬成交 26年升1.6倍
英皇9280萬沽屯門新都商場車位
英皇9280萬沽屯門新都商場車位
嘉里核心多賺25% 末期息維持0.95元
嘉里核心多賺25% 末期息維持0.95元
駿利亨德森投資Greg Wilensky：美薪金升幅超通脹 利樓市
駿利亨德森投資Greg Wilensky：美薪金升幅超通脹 利樓市
普徠仕Jai Kapadia三周前看好 港地產股股價至今升
普徠仕Jai Kapadia三周前看好 港地產股股價至今升