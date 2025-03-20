長建去年純利增1% 遜預期

末期息1.86元 連續28年增長

期內英國業務為長建提供最多溢利貢獻，達39.81億元，按年增長31%，當中新購入的北愛爾蘭天然氣配氣網絡Phoenix Energy即時提供盈利。電能提供溢利22.03億元，按年增長2%。澳洲業務提供溢利17.84億元，按年跌4%。歐陸基建業務則受惠於輔助計量服務供應商ista的強勁表現，並涉足電動車充電業務所帶動，致溢利按年增長15%至6.07億元。受到Canadian Power貢獻減少拖累，加拿大業務溢利按年減少19%至5.24億元。新西蘭業務的溢利按年增長10%至1.85億元。包括青洲英坭在內的中港基建業務按年增長13%至1.32億元。該集團手持現金80億元，負債淨額對總資本淨額比率維持在7.8%。

電能的英國業務去年貢獻溢利31.99億元，按年增長14.49%；澳洲業務貢獻溢利14.03億元，按年微減2.09%；港燈（2638）貢獻10.38億元溢利，按年減少1.42%；包括加拿大業務在內的其他地區業務，溢利貢獻有8.97億元，按年減少12.05%。集團的負債淨額對總資本淨額比率為44%，手持現金27.33億元，按年減少14.68億元。

李澤鉅：追求增長 不忘審慎理財

長建主席李澤鉅強調，致力追求增長之同時，亦不忘審慎理財。他們於收購過程中不會抱有志在必得的心態，長建與長實（1113）及電能正處於具優勢地位，把握與時出現的增長機會。電能主席甄達安亦表示，他們優先考慮符合可持續發展目標的項目，並將考慮繼續與長建及長實合作收購。