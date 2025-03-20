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經濟

安踏去年多賺52% 全年派息增兩成

【明報專訊】安踏體育（2020）昨午公布業績，去年全年純利增52.4%至155.96億元（人民幣，下同），若扣除Amer Sports上市及配售的單次項目會計收益，純利為119.27億元，按年升16.5%，派末期息每股1.18港元，按年增2.6%；計及中期息每股1.18港元，全年派息2.36港元，按年增加19.8%。

午後股價曾挫7%

集團去年整體毛利率下跌0.4個百分點至62.2%，經營溢利率亦跌1.2個百分點至23.4%，遜市場預期的24.4%，當中又以FILA經營溢利率下跌較大，達2.3個百分點至25.3%，主要由於持續加大在品牌、渠道及產品研發的投入。業績公布後，安踏昨午市早段曾急挫7.4%，低見94.35港元，收市報97.9港元，仍跌3.9%。成交28.2億港元。

安踏去年收入再創新高，按年升13.6%至708.26億元。以品牌劃分，當中安踏分部收入增長10.6%至335.22億元，旗下高端時尚運動品牌FILA收入增長6.1%至266.26億元，所有其他品牌收入增長53.7%至106.78億元。

截至去年底，集團在中國內地和海外地區共有7135間安踏門店、2784間安踏兒童門店及2060間FILA系列門店，分別按年多增82間、6間及88間。安踏表示，目標至今年底，安踏品牌及安踏兒童門店數目將分別為6900至7000間及2600至2700間，FILA系列門店將為2100至2200間。以該目標計，集團的門店擴張策略較審慎，安踏兒童門店數可能面臨縮減之餘，年內安踏門店更或淨減少至多逾200間。

安踏表示，相比於挑戰較大的線下市場，線上業務則維持較高增速。去年電子商貿業務佔集團整體收入35.1%，按年升2.8個百分點。集團又在營運過程中加強採用數字化，並應用AI驅動業務變革，期內AI輔助設計商品訂貨金額超過20億元。

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