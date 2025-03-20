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經濟

證監擬限新股孖展最高九成 避免券商過度借貸 萬億「凍資王」料成絕響

【明報專訊】港交所（0388）新股結算平台FINI機制下，部分券商向客戶提供高達100倍以至200倍孖展。據悉，證監會正諮詢業界有關新股孖展的意見，包括回復以往一般收取10%按金做法。同時亦考慮予券商彈性，若客戶有股票持倉「貨底」作抵押品，按金可作部分抵消。消息稱，證監會或於短期內，刊發相關通函，為業界提供清晰指引。

明報記者

證監會發言人接受查詢時稱，不會對市場傳言發表評論，但稱已完成對8家券商展開主題審查，以評估券商是否遵守證監會2023年11月（FINI推出時）通函中所列審慎風險管理標準，評估結果及進一步監管指引將短期內向業界公布。

證監：完成8券商主題審查

針對現時新股孖展借貸儼如「篤手指」，導致新股「超購王」頻現，為免新股市場「泡沫」愈吹愈大，據了解，證監會近期非正式諮詢業界有關新股借孖展意見，包括應否回復以往一般收取10%按金做法。同時亦考慮預留彈性空間予券商，若客戶有抵押品，按金可作部分抵消，故不是「一刀切」收取10%現金，但未有最後定案。

2023年底推出的FINI機制，引入預設資金壓縮機制，券商只須預繳公開招股中可獲配發最高股數的金額，一般為公開發售部分的5倍（按最高5倍回撥計），認購所涉資金毋須過數，待獲分配股份才付款。因此券商可以超高槓桿承接大量孖展，如認購1億元股份，按金只需100萬元，形成有大量「頂頭鎚」飛。

證監會行政總裁梁鳳儀早前表示，現時新股超額認購「含金量」不如以往，籲投資者不要認為高倍數超購新股「一定會升」，並要留意新股的實際需求，是否如超額認購倍數所示相稱。多名市場人士認同，新舊制下的新股認購倍數「含金量」完全不同，現時新股超購動輒逾千倍，似乎「過了火」，並沒有實質支持，只屬數字遊戲，亦偏離原本意義，令市場錯誤解讀。

業界：回復10%按金合理

他們認為，回復以往一般收取10%按金的做法合理，可提高各方風險管理。因為若收取過低按金，但最終分股增加，若上市後又跌穿招股價，客戶需要補倉；如客戶不肯補倉，券商便要承擔風險。相反，如有10%按金，投資者有成本代價，新股「泡沫」現象一定程度上會收斂。根據本報統計，過去一年五大「超購王」，不乏「大熱倒灶」例子（見表）。如公開發售超購逾6000倍的草姬（2593），雖然首掛較招股價高一成，但截至昨日，累計已較招股價低逾五成；超購逾2500倍的優博（8529），首掛雖較招股價高6%，但至今累計已較招股價低近七成。不過，本月初上市的「凍資王」蜜雪冰城（2097），股價表現不俗，累計已升逾1倍。

信誠證券聯席董事張智威張智威稱，明白證監會要管理風險，但認為不宜硬性規定孖展借貸要收取10%按金，應留彈性予券商，讓券商自行按風險決定，如有些新股不熱門，可收取更多按金；相反，如屬熱門新股，就收少些按金。

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