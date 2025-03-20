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經濟

花旗大升小米目標至73.5元

【明報專訊】剛於本周二（18日）公布去年第四季業績的小米集團（1810），季度收入首次實現破千億元（人民幣，下同），連同經調整淨利潤達83.16億元同創紀錄新高後，績後獲多家券商看好（見表），當中花旗稱小米上季物聯網（IoT）、互網路服務及電動車業務的毛利率，均高於該行所預期，分別上調小米今明兩年經調整後淨利潤12%和10%，維持小米的「買入」評級，目標價由51.7港元，上調至73.5港元。

摩通建議獲利離場

花旗解釋，該行上調小米今年及明年經調整後淨利潤，主要基於IoT業務毛利率可維持20%以上水平、互聯網服務毛利率亦更高，以及電動車業務毛利率表現亦強勁，再加上核心業務經營支出比率穩定。該行預計，今年小米智能手機能以13.6%的毛利率銷售1.82億部，年內IoT業務及智能手機業務的毛利率，可分別維持20%及76%的水平。花旗亦預料，2025年至2027年小米電能車銷量，能分別達40萬輛、70萬輛及100萬輛，相應的電動車業務毛利率為21.7%、23.4%及24.8%。

另一家大行摩根大通則發報告指出，該行將小米集團評級由「超配」下調至「中性」，但上調目標價至60元。摩通表示，因為小米電動車業務持續做好、消費補貼能IoT及智能手機業務有更大上升空間，再加上市場對於小米於智能眼鏡、機械人及人工智能等新領域突破的期望，惟小米的股價已反映市場上大量的樂觀情緒；又指出小米現時的市盈率接近先前的高峰，惟未能證實其盈利可持續，更稱智能眼鏡、機械人及人工智能等新領域的發展未得到證實，建議投資者獲利離場，並等待更好的入場價。

相關字詞﹕市盈率 目標價 摩通 摩根大通 小米汽車 電動車 智能手機 花旗 小米

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