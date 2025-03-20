舒寶國際招股 入場費3030元

孖展超購暫錄5.73倍

據招股書，舒寶國際通過合同生產模式，為俄羅斯客戶代工嬰童護理用品。2022年以來一系列制裁措施導致眾多俄羅斯零售商對自有品牌嬰童護理用品的需求迅速攀升，帶動公司相關收入水漲船高。惟盧布持續走弱，俄進口商對中國商品的購買力也隨之銳減。去年集團來自俄羅斯市場的外部客戶收入按年減少13%至3.28億元人民幣，佔總收入比例亦從57.7%大削至43.6%。

招股書顯示，2023年以來，公司已策略性地重新分配資源以開發中國國內市場。董事長顏培坤表示，中國出生率下降對嬰童用品市場有負面影響，但預計成人及女性護理用品有較大增長空間，對未來市場發展充滿信心。此外，未來擬投資其他規模較大、不斷增長及滲透率較低的地區市場，並擴大公司在東南亞的地理覆蓋範圍。

截至昨晚，綜合各大券商資料，舒寶國際公開發售部分已錄得孖展超購5.73倍。

明報記者 邱潤青