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經濟

平保去年新業務價值升28%

【明報專訊】中國平安（2318）公布去年全年業績，壽險新業務價值按年上升25.6%至285.34億元（人民幣，下同），以2023年底的投資和經濟假設計算的可比口徑計算，去年新業務價值則按年上升28.78%至400.24億元，低於市場預期的407.9億元。作為派息基準的股東應佔營運利潤為1218.62億元，按年增長9.07%，每股末期息派1.62元，按年增長8%（見表）。

每股末期息派1.62元人幣 增8%

計入短期投資波動和單次重大項目，去年純利按年上升47.79%至1266.07億元，低於市場預期的1345.3億元。去年平保股東應佔營運利潤按年上升，主要受惠於證券、信託等資產管理業務虧損減少42.6%至118.99億元，不過單計第四季錄95.83億元虧損，相對首三季只錄虧損23.16億元，前稱科技的金融賦能業務全年盈轉虧2900萬元，單計第四季錄9.94億元虧損，業務虧損主要來自金融壹賬通（6638），該公司去年全年淨虧損6.69億元。

以可比口徑計算，去年第四季壽險新業務價值為48.64億元，按年升0.02%，較首三季34.1%增速放緩。全年新業務價值率為31.8%，按年升5.6個百分點，首年保費按年下跌7.09%至1540.26億元。代理人渠道新業務價值按年升26.5%至318.7億元；首年保費按年下跌12%至884.21億元。截至去年底個人壽險銷售代理人數36.3萬，按年增長4.6%。銀保渠道首年保費按年上升8.6%至196.43億元，新業務價值按年升62.7%至48.25億元。

產險股東應佔營運利潤149.52億元，按年升67.67%，綜合成本率98.3%，按年改善2.3個百分點；銀行業務應佔營運利潤257.96億元，按年跌4.19%，淨息差按年下跌0.51個百分點至1.87%。險資投資方面，年內投資資產減值損失按年增6.89倍至101.45億元，惟全年綜合投資收益率5.8%，仍按年升2.2個百分點；撇除資產估值變動的淨投資收益率為3.8%，按年跌0.4個百分點。

相關字詞﹕內險股 新業務價值 中國平安

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