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基金特區：DWS看好歐股表現 通脹受控減息空間大 受惠德國增開支

【明報專訊】歐洲股市年初至今反覆向好，DWS亞太區投資總監吳雙榮認為，歐洲通脹相對受控，予歐央行繼續減息支持經濟增長的空間，加上相對吸引的估值，對歐股有一定支持，而德國政府有意增加國防和基建開支，以及俄烏戰事有望停火，更有望成為今年歐股的催化劑，較看好區內表現相對落後的小型股。

今年以來歐洲股市普遍做好，由年初截至昨日泛歐Stoxx 600指數累升逾8%，英國富時100指數累升逾5%，法國CAC 40指數累升逾9%，德國DAX指數更累升逾16%。儘管股市向好，惟市場並未預期今年歐洲經濟會大幅增長，吳雙榮表示，根據該公司去年11月的預測，估計2025年全年歐元區經濟增長約為0.9%，英國經濟增長則為1.2%，並料美國今年經濟有望增長2%，意味今年歐洲經濟增長仍處於較低水平，但要留意的是，歐洲通脹相對受控，該公司預期今年歐元區通脹約2%，並料歐央行今年內將合共減息4次。目前歐央行已分別於今年1月及3月各減息四分之一厘，即今年餘下時間，歐洲仍有望再減息兩次。

俄烏有望停火 另一催化劑

吳雙榮續稱，今年以來歐洲市場跑贏美股，並非市場對歐洲經濟前景改觀，而是基於環球經濟向好，目前歐洲股市收益不只來自區內，更多來自海外，以德國DAX指數為例，該指數的成分股合計收入中約八成，便是來自歐洲以外市場，而另一利好因素為市場估值吸引，尤其是相對美國市場偏高的估值，展望今年歐洲市場前景，不乏正面因素，除歐洲央行將繼續減息支持經濟增長外，俄烏戰事有望於年內停火，以及德國政府計劃增加財政開支，此兩大因素有望成市場催化劑；當中又以德國政府有意加大國防及基建支出最值得留意，鑑於德國政府向來「有錢」，惟在財政開支上一直「撳住個荷包」，若未來德國政府增加開支，無論是於國防，還是在基建方面，均有助於帶動德國，以致整個歐洲經濟增長。

看好小型股 相對受惠減息

不過，吳雙榮亦提醒由於歐股已累積一定升幅，相對看好區內的小型股，因減息降低融資成本，有助歐洲小型企業提升盈利，而區內小型股表現相對大型股落後，估值較大型股吸引，且小型股中較多屬於防守型行業，如金融業。

年初迄今表現出眾的市場，不僅歐股，還有港股，恒指期內升逾兩成。對於港股升勢能否持續，吳雙榮認為，要視乎企業盈利增長，以及企業是否願意大幅增加資本開支，因此兩項因素方可吸引長線投資的資金流入，以去年9月為例，當時市場憧憬中國將推出更多刺激經濟政策，引發市場急升，長線投資的資金難以追入，同時大部分中資股盈利增長仍遜於預期，以致升勢無以為繼，至於今年升幅則有顯著的科技主題支持，隨着DeepSeek以低成本推出高效能人工智能（AI）模型，市場期望中國的AI時刻可帶動企業擴大資本開支，事實上最近也不乏中資企業表示有意增加資本開支，對國際長線投資者而言，屬正面的投資信號，但資金流入的關鍵，仍在於企業盈利增長，因此本月底的中資股業績期值得關注。

至於美國加徵關稅對中國經濟的影響，吳雙榮表示，該公司估計美國對華加徵關稅的行動並未完結，仍有可能在目前的關稅水平之上再加徵10%，但認為即使美國進一步加關稅，對中國經濟的影響將較「特朗普1.0」時期為低，因為是次中國已有準備，過去數年不斷分散出口至其他國家，出口往美國的產品佔整體出口比重已較「特朗普1.0」時期為低。

籲槓鈴策略投資中國市場

惟吳雙榮預期今年中國經濟仍面對不少挑戰，該公司去年11月估計今年中國經濟增長約4.2%（見圖），但由於當時並未計入中國AI發展因素，不排除短期內會調高相關預測，而由於中國經濟、企業盈利及資本開支增長有待觀察，建議現階段投資中國市場可採取槓鈴策略（Barbell Strategy），一方面投資於可提供增長的科技股，如部分表現仍相對落後的軟件股及數據中心相關股，另一方面則可投資於能提供相對高息的中資金融股。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

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