甘比6800萬沽 YORK PLACE地舖

【明報專訊】舖位市道低位徘徊，「大劉」劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）近日再售出舖位物業。市場消息稱，由甘比及相關人士持有的灣仔YORK PLACE地下1號舖，最新以約6800萬元售出。資料顯示，該舖位面積約3337方呎，現由越南餐廳租用，消息稱，舖位最新以約6800萬元售出，呎價約20,378元，舖位現時月租約19.5萬元，料新買家享租金回報約3.4厘。資料顯示，YORK PLACE由華置（0127）與市建局合作項目，樓齡約16年。
馬亞木家族等 近2億放售四洲中心兩層
另第一太平戴維斯稱，由「小巴大王」馬亞木家族、投資者林子峰及蔡經陽合作的觀塘敬業街四洲集團中心9樓及10樓全層，總面積共約32,978方呎，現正放售。第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，物業意向呎價約6000元，總價即約1.98億元。物業所在地盤由馬氏等於2018年以15.83億元購入，以及以近10.13億元進行補價，未計建築費，每呎樓面地價已達7888元，項目迄今只在去年以約2.05億元售出31樓及21樓部分單位予四洲集團（0374），呎價約8226元。換言之，項目最新意向呎價除低於地價成本外，亦較對上成交價低27%。
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