甘比6800萬沽 YORK PLACE地舖

馬亞木家族等 近2億放售四洲中心兩層

另第一太平戴維斯稱，由「小巴大王」馬亞木家族、投資者林子峰及蔡經陽合作的觀塘敬業街四洲集團中心9樓及10樓全層，總面積共約32,978方呎，現正放售。第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，物業意向呎價約6000元，總價即約1.98億元。物業所在地盤由馬氏等於2018年以15.83億元購入，以及以近10.13億元進行補價，未計建築費，每呎樓面地價已達7888元，項目迄今只在去年以約2.05億元售出31樓及21樓部分單位予四洲集團（0374），呎價約8226元。換言之，項目最新意向呎價除低於地價成本外，亦較對上成交價低27%。