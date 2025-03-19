馬天佑8年來首入市 2800萬購帝景閣單位

資料顯示，上述單位為堅尼地道帝景閣中低層A室，實用1107方呎，2房1套連儲物室間隔，上月以2800萬元售出，實呎25,294元，登記買家為馬天佑（Kevin Ma），成交價較同面積低層A室2021年成交價3350萬元低約16%。原業主則於2009年以1868萬元購入，現帳面獲利932萬元，賺幅50%。事實上，馬天佑過往亦曾入市中半山傳統豪宅，對上為2017年以4500萬元購入麥當勞道百年順大廈高層B室，實用1723方呎，實呎26,117元。原業主2008年底以2100萬元購入，帳面獲利2400萬元或1.14倍。

翁文通連沽貝沙灣兩伙共涉5400萬

不過，市場亦有投資老手連環沽貨。消息稱，投資者翁文通及相關人士新近連沽薄扶林貝沙灣兩伙，當中4期2座高層C室，實用1412方呎，4房1套間隔，以3150萬元售出，實呎22,309元，翁文通等2011年3038萬元連車位購入，帳面獲利112萬元，連使費料實蝕約80萬元或2%。

另外，貝沙灣2期5座最低層單位，實用1293方呎，3房1套間隔，不連車位以2250萬元易手，實呎17,401元，翁文通等2012年2220萬元連車位購入，未計市值約200萬元車位，現帳面微利30萬元離場。

紀雲峰特色戶3060萬沽 13年實蝕15%

此外，市場人士稱，跑馬地紀雲峰一伙連平台特色戶，實用1451方呎，2房雙套連士多房及工作間間隔，近期以3060萬元易手，實呎21,089元。原業主2012年以3389.82萬元一手購入，持貨約13年帳面蝕約329.82萬元，連使費料實蝕約500萬元或15%。

呂明才家族16萬租出嘉慧園4房戶

另一方面，市場亦錄大額租務成交，其中由呂明才家族成員持有的中半山嘉慧園高層F室，實用3349方呎，原則4房1套間隔，早前以月租16萬元租出，租約期兩年，實用呎租約48元。業主1992年1100萬元購入，租金回報約17.5厘。