GRAND SEASONS加推138伙 折實均呎1.49萬

最快下周先到先得賣

是次折實價最低為1B座10樓E室，實用322方呎，1房間隔，折實價453.4萬元，折實呎價14,081元；折實最低呎價單位，則為1A座9樓D室，實用437方呎，兩房間隔，折實價613.5萬元、呎價14,039元，今批有約三分之一單位折實價低於500萬元。黃續稱，整個SEASONS系列自去年推出至今累售1051伙，套現逾65.2億元，其中GRAND SEASONS今年推出後累售約70伙，套現近5億元。連同其他項目，集團旗下各項目今年迄今共沽250伙，套現約24億元，並預告同系啟德跑道區MIAMI QUAY第2期擬下月以現樓推出，涉571伙。

此外，料短期收樓、宏安地產（1243）黃大仙鳴鳳街薈鳴，昨突加推24伙，折實均呎約1.94萬元，落實周六以先到先得形式推售8伙。

而新推單位位於15至27樓H及J室，屬實用200及261方呎的開放式至1房單位，折實價391.79萬元起，折實呎價18,423元起，當中7伙開放式單位的折實價低於400萬元。