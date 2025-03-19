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經濟

香港地產

YOHO WEST PARKSIDE第四輪近售罄 昨沽近百伙 兩周累售近500伙

【明報專訊】本月展開3輪均即日售罄、新地（0016）及港鐵（0066） 合作的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，昨日展開第四輪銷售105伙，市場消息稱，項目昨日沽近100伙，即兩周內項目已累沽近500伙，佔項目全盤525伙逾九成。市場估計，樓花期約9個月、同系涉781伙的西貢十四鄉大型項目1A（2）期的SIERREA SEA ，若短期獲批預售，勢將接力登場。

明報記者 江俊洋

樓花期長約18個月的YOHO WEST PARKSIDE，新一輪銷售截收約3300個購樓意向登記，估計主要來自首3輪向隅客的重新入票、即市場俗稱的「復活票」，超額認購約30倍。項目昨午3時起開售，率先揀樓的A組大手客時段約1.5小時後完結，據悉該組累售約36伙或近35%，而晚上7時展開的B組散客時段，亦有不少準買家及地產代理到港鐵南昌站V Walk 商場等候進入售樓處揀樓。

天璽‧海2A推12伙下周三起招標

近期市區豪宅連錄成交下，新地亦趁勢推出啟德跑道區天璽‧海第2A期，項目已上載樓書及最新銷售安排，先推12伙、實用由1124至1150方呎的中高層4房單位，下周三至6月30日期間，每日進行招標。新地副董事總經理雷霆相信，項目能夠短期內開標。據項目招標文件顯示，若買家投標單位樓價為3500萬元或以上，須提供最少200萬元銀行本票作支付，少於3500萬元則為100萬元。項目設兩個付款辦法，包括180日現金付款計劃及靈活付款計劃，兩者均可選擇發展商提供的印花稅直送優惠，而選用靈活付款計劃的買家提前180日內完成交易，可獲得樓價1.25%現金回贈。

上然1期今次輪賣118伙 超額65倍

此外，經過上周六首輪近沽清的萬科香港旗下大埔馬窩上然1期，今日下午次輪銷售118伙，至昨日項目累收約7868票，料不少屬首輪向隅客的重新入票、即市場俗稱的「復活票」，超額認購約65倍。

發展商將市區現樓一手餘貨減價促銷奏效，其中「賭王」四太梁安琪旗下尚嘉控股的灣仔壹嘉，上周將17伙分佈於26至32樓的開放式及1房戶，售價調減25%，有關修訂價單昨日起生效，據悉單日便沽出約16伙。換言之，項目過去3日累沽約20伙。

壹嘉餘貨減價後單日沽16伙

尚嘉控股行政總裁兼執行董事吳士元曾表示，是次項目減價為了清貨，期望全盤可清袋，強調項目早已「歸本、絕對不需蝕錢」。

另內房五礦（0230）旗下油塘現樓項目蔚藍東岸，最新獲家庭客以約888萬元購入3座23樓A室，實用508方呎，兩房連梗廚間隔，呎價約1.75萬元。項目迄今累計售出453伙，或佔全盤688伙約66%，總套現逾41億元。

相關字詞﹕壹嘉 上然1期 天璽．天第2A期 YOHO WEST PARKSIDE 新盤

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